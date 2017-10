Cách biệt áo vàng chỉ 1 giây

Cuộc đua xe đạp Hội Nhà báo TP.HCM Cúp DongA Bank 2013 đã diễn ra khá sôi động trong 2 ngày qua. Bỏ qua sự cố do tắc đường phải xuất phát lại, nhìn chung giải đấu đã tạo ra không khí tranh đua sôi nổi. Nhất là khi vắng các tuyển thủ QG thì các tay đua trẻ đã chơi đầy nỗ lực.

Như ở chặng 3 từ Phan Thiết đi Vũng Tàu, Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) và Đinh Quốc Việt (Eximbank TP.HCM) đã chơi rất hay, bứt phá sớm từ đầu và đưa nhau về đích khi Tùng rút thắng ở mức đến. Hiện chiếc áo vàng vẫn thuộc về Phạm Phát Đạt (Bảo vệ thực vật Sài Gòn) nhưng chỉ hơn Hồ Huỳnh Vạn An (Bảo vệ thực vật An Giang) xếp nhì đúng 1 giây. Thế nên trong chặng cuối diễn ra hôm nay từ Vũng Tàu về TP.HCM (kết thúc ở Phú Mỹ Hưng) sẽ là cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Ở giải áo xanh, Nguyễn Vũ Linh vươn lên dẫn đầu với 29 điểm nhưng anh chỉ hơn 2 VĐV xếp kế là Lâm Công Danh (Bảo vệ thực vật An Giang) và Trần Văn Quyền (Quân khu 7) đúng 3 điểm, nên cuộc chiến chặng cuối cũng rất gay go.



Thanh Tùng (QK7) chiến thắng ở đích đến Vũng Tàu - Ảnh: Khả Hòa

Q.Huy

