Cải tổ Ukraine bằng “cú đấm thép”

Những VĐV trở thành chính trị gia Bill Bradley: VĐV bóng rổ nổi tiếng của đội New York Knicks vào những năm 1960. Sau khi giải nghệ năm 1977, Bradley được bầu vào thượng viện Mỹ năm 1978. Ông thậm chí còn có ý định tranh cử tổng thống năm 2000.



Sebastien Coe: Nhà vô địch Olympic 1980 và 1984 ở nội dung chạy 1.500m của nước Anh được bầu vào nghị viện năm 1992.



Imran Khan: Ngôi sao criket Pakistan vô địch thế giới năm 1992 đã thành lập Đảng hành động vì công bằng vào năm 1997.



Dawn Fraser: Nữ VĐV phá 39 kỷ lục thế giới ở nội dung bơi 100m tự do đã trở thành nghị sĩ bang New South Wales (Úc) vào năm 1988.