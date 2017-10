Căng thẳng cuộc đua đăng cai Olympic 2020

Cả nước Nhật Bản đang nín thở chờ cuộc bỏ phiếu bầu quốc gia đăng cai tổ chức Olympic 2020 diễn ra ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 7.9 (giờ địa phương).

Theo đó, Tokyo sẽ chạy đua với các thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Madrid (Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, cuộc chạy đua đăng cai Olympic 2020 của Tokyo hiện đang gây sự chú ý rất lớn bởi sự kiện này sẽ tạo nên nguồn cảm hứng và an ủi cho thế hệ trẻ đất nước, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần và động đất cách đây 2 năm khiến 180.000 người thiệt mạng.



Ban đấu thầu của Tokyo (Nhật Bản) xoa dịu sự cố rò rỉ phóng xạ mới nhất - Ảnh: AFP

Mục tiêu ý nghĩa trên được đưa ra sau khi thông tin bất lợi cho Nhật Bản dồn dập xuất hiện trên báo giới trước thềm cuộc bỏ phiếu. Theo đó, cơ hội của Tokyo bị ảnh hưởng nghiêm trọng về vấn đề lo ngại rò rỉ phóng xạ ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Dù vậy 2 đối thủ Istanbul và Madrid cũng gặp những bất lợi riêng. Istanbul đang đối mặt với tình trạng mất an toàn do có thể bị ảnh hưởng cuộc nội chiến ở Syria. Trong khi đó, Madrid lại gặp khó do kinh tế khủng hoảng và nguy cơ khủng bố.

Nếu chiến thắng, Nhật Bản sẽ lần thứ 2 đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, còn Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia Hồi giáo đầu tiên có được vinh dự này. Với Madrid, đây là lần thứ 3 tham gia cuộc chạy đua sau khi thất bại ở cuộc bỏ phiếu đăng cai Olympic 2012 và 2016.

Nguyên Khoa

