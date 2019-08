Cantho Catfish chơi trò “mèo vờn chuột” trước Hanoi Buffaloes

Võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyen tự tin tuyên bố sẽ đánh bại “chiến binh” Nhật Bản Koyomi Matsushima để bảo vệ đai vô địch hạng lông thế giới để đánh dấu một cột mốc lịch sử ở đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á (ONE Championship) trong cuộc đấu chính thuộc sự kiện ONE: DAWN OF HEROES diễn ra tại Mall of Asia, Manila (Philippines) vào ngày 2.8.