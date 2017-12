CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng dự Olympic mùa đông 2018, thế giới thở phào

Tuyên bố trên được ông Kim đưa ra trong một bài phát biểu của ngày đầu tiên năm 2018 trên kênh truyền hình quốc gia. “Sự kiện thể thao mùa đông được tổ chức ở Hàn Quốc sẽ là dịp tốt cho đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng Olympic mùa đông sẽ là một thành công. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các bước khác nhau theo trình tự, trong đó có danh sách của phái đoàn (dự Olympic mùa đông 2018)”, ông Kim nói về việc CHDCND Triều Tiên đã lên kế hoạch mở cuộc đàm phán với nước láng giềng Hàn Quốc ở Seoul về việc đăng ký tham gia của phái đoàn tại Pyeongchang.

Đây là thông báo chính thức đầu tiên từ ông Kim Jong-un về việc CHDCND Triều Tiên tham gia Olympic mùa đông 2018 sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Quốc gia này đã bỏ lỡ thời hạn đăng ký tham dự vào cuối tháng trước nhưng họ vẫn có thể tham gia theo quy định dành các suất đặc cách như các quốc gia vùng nhiệt đới. Hiện tại, cặp đôi trượt băng Ryom Tae-ok và Kim Ju-sik là những VĐV duy nhất của CHDCND Triều Tiên đủ điều kiện để tranh tài ở Olympic mùa đông diễn ra vào tháng 2 năm tới.

Trước đó, an ninh bảo vệ sự kiện trên được đặt trong tình trạng “báo động” sau khi sự căng thẳng về vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên tăng cao và có khả năng trở thành xung đột. Điều này làm tăng mối lo ngại cho sự an toàn của Olympic mùa đông 2018 do Pyeongchang chỉ cách biên giới CHDCND Triều Tiên khoảng 80 km. Bản thân ông Kim Jong-un cũng từng đưa ra cảnh báo vào năm 2017 là CHDCND Triều Tiên hướng đến trở thành một cường quốc hạt nhân. “Toàn bộ Mỹ nằm trong phạm vi vũ khí hạt nhân của chúng tôi và một nút nhấn tấn công vũ khí hạt nhân luôn nằm trên bàn tôi”, ông Kim từng tuyên bố trên truyền hình quốc gia. Nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên cũng kêu gọi Hàn Quốc nên từ bỏ kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận với Mỹ vào tháng 2 và tháng 3.2018.

Trong một tuyên bố vào tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng nói rằng các cuộc tập trận có thể được hoãn lại để cố gắng khuyến khích CHDCND Triều Tiên không thực hiện những hành động làm gián đoạn Olympic mùa đông 2018. Ông Moon nói với đài truyền hình NBC của Mỹ rằng các bài tập có thể được hoãn lại nếu Bình Nhưỡng dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trước thềm sự kiện ở Pyeongchang diễn ra từ ngày 9.2.2018. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đáp lại rằng quốc gia này không có kế hoạch hủy bỏ các cuộc tập trận vốn có sự tham gia 300.000 quân đội Hàn Quốc và 17.000 lính Mỹ.

Tây Nguyên