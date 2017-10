Chỉ có 2 cua-rơ ngoại đến từ Lào!

Dù được Tổng cục TDTT quan tâm huy động tài chính hỗ trợ gần 3 tỉ đồng để tổ chức nhưng các đơn vị được giao là Sở VH – TT và DL Hà Nội, bộ môn và Liên đoàn xe đạp – mô tô Việt Nam cùng Liên đoàn xe đạp – mô tô Hà Nội đã không chuẩn bị chu đáo. Đơn cử trong việc mời các đội nước ngoài. Ở các giải trước đây, Liên đoàn xe đạp – mô tô VN chịu trách nhiệm mời các đội nước ngoài tham dự giải quốc tế trong nước thông qua bộ phận đối ngoại của Liên đoàn. Tuy nhiên, lần này bộ môn lại được giao trọng trách này. Do đó khi gửi thư mời đến Nga, Pháp, Hàn Quốc… các đội đều từ chối tham dự vì những lý do khác nhau. Không mời được những đội này, BTC chuyển hướng mời đội Mông Cổ vốn hiếm khi từ chối lời mời sang VN dự giải. Thế nhưng, đội này cũng từ chối nốt vì lý do bận thi đấu một giải khác ở Trung Quốc.

Ngày 23.9 giải sẽ khởi tranh với vòng đua tính điểm tại TP.HCM. 12 đội đua trong nước sẽ cạnh tranh các danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo trắng và ngôi vô địch đồng đội với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng. Giải sẽ kết thúc tại Hà Nội vào ngày 9.10 bằng chặng đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm.

Một thành viên BCH Liên đoàn xe đạp – mô tô Việt Nam cho biết giữa bộ môn và Liên đoàn không có sự thống nhất trong công việc dẫn tới hệ quả giải mang tên quốc tế xuyên Việt nhưng cuối cùng chỉ có 2 cua-rơ nước ngoài. Lẽ ra đội Lào cũng không đủ điều kiện tham dự bởi theo quy định mỗi đội phải có ít nhất 3 VĐV để tính hạng cá nhân, đồng đội. Tuy nhiên, do không có lực lượng, thiếu kinh phí nên xe đạp Lào chỉ qua Việt Nam dự giải với 4 người: 1 HLV, 1 săn sóc viên và 2 cua-rơ.

Thiếu vắng các cua-rơ ngoại khiến giải chỉ là cuộc cạnh tranh của các đội đua trong nước. Những cua-rơ này vừa trải qua kỳ thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc nên khó đảm bảo được thể lực sung mãn nhất cho giải đua kéo dài đến 16 chặng với lộ trình 1.818km.

