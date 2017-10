Chỉ được đặt cược bóng đá tối đa 1 triệu đồng/ngày

Đó là khẳng định của bà Phan Thị Thu Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng - Bộ Tài chính, khi trả lời PV Thanh Niên xung quanh Đề án thí điểm cá cược bóng đá.

Bà Hiền cho biết: Bên cạnh Nghị định kinh doanh đặt cược (đua ngựa, đua chó và thể thao) chuẩn bị được trình lên Chính phủ, Bộ Tài chính cũng chủ trì triển khai thêm Đề án thí điểm cá cược bóng đá quốc tế, trong đó cho phép người chơi “bắt” tỷ số, kể cả sự kiện diễn ra trong trận đấu cho đến khi tiếng còi kết thúc.



Bóng đá quốc tế là môn thể thao có nhu cầu đặt cược ở mức cao - Ảnh: Reuters

Khi nghiên cứu xây dựng nghị định, chúng tôi đã khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm triển khai đặt cược bóng đá tại các nước. Trên cơ sở đó, đề xuất các quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, thận trọng hoạt động kinh doanh đặt cược để đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể như doanh nghiệp hoạt động đặt cược phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, người chơi phải trên 18 tuổi, không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự, tần suất tham gia… Dự thảo cũng đã được Bộ Công an đánh giá tác động liên quan đến an ninh, trật tự.

Năm 2010 khi dự thảo, Bộ đặt ra hạn mức chơi để khống chế. Lần sửa đổi này có tiếp tục giữ hạn mức không, cụ thể thế nào và có quy định gì để kiểm soát được hạn mức này?

Theo dự thảo, mức đặt cược tối thiểu cho một lần 10.000 đồng, mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi trong một ngày với từng sản phẩm là 1 triệu đồng. Trong mọi trường hợp người chơi đặt cược vượt mức tối đa theo quy định thì sẽ không được lĩnh khi trúng thưởng. Việc quy định như trên nhằm hạn chế đặt cược tiếp cận đến các đối tượng thu nhập thấp và kiểm soát được mức độ tham gia của người chơi.

Nhiều ý kiến cho rằng, bước đầu chỉ nên cho cá cược bóng đá quốc tế với hình thức đơn giản để tránh tình trạng bóng đá trong nước bị bán độ... Dự thảo có đi theo hướng này không, thưa bà?

Đúng thế, dự thảo quy định sản phẩm đặt cược đối với bóng đá quốc tế dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, thứ hạng trong giải thi đấu và sự kiện xảy ra trong trận đấu. Quy định như vậy vì bóng đá quốc tế là môn thể thao có nhu cầu đặt cược ở mức cao; sản phẩm đặt cược đơn giản, lượng thông tin và truyền hình trực tiếp các trận thi đấu quốc tế nhiều... thuận lợi cho việc tổ chức đặt cược và đảm bảo yêu cầu kiểm soát của nhà nước.

Cũng có ý kiến cho rằng vì thí điểm thực hiện nên trước mắt cần phải liên kết với các công ty nước ngoài nhiều kinh nghiệm, quan điểm của Bộ về vấn đề này?

Do hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế dự kiến có sức hút người chơi lớn nên có những tác động nhất định đến xã hội. Để thận trọng, dự thảo có quy định cụ thể về doanh nghiệp tổ chức kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vậy tiến độ thực hiện đến đâu rồi, thưa bà?

Dự thảo nghị định đã lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước, cũng đã được Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định, Bộ Công an có đánh giá tác động liên quan đến an ninh, trật tự. Trên cơ sở ý kiến đó, tới đây Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chấp thuận về chủ trương trước khi ban hành.

Anh Vũ

