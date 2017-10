Chiến thắng chặng 12 về tay Trần Văn Quyền

(TNO) Tay đua Trần Văn Quyền (Quân khu 7) giành chiến thắng ấn tượng ở chặng 12 từ Tuy Hòa (Phú Yên) về Nha Trang (Khánh Hòa) dài 132 km diễn ra sáng nay (25.4) tại Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2013.

Trần Văn Quyền (trước) tung nước rút giành chiến thắng - Ảnh: Khả Hòa

Sau khi thi đấu an phận ở các chặng trước, ở chặng sáng nay các tay đua của các đội mạnh như ADC truyền hình Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp bắt đầu vùng vẫy hòng có được kết quả tốt.

Hàng loạt cuộc tấn công được 2 đội trên tổ chức nhằm thoát khỏi vòng vây bảo vệ áo vàng Trần Thanh Điền của đội BVTV Sài Gòn. Tiếc là những cuộc tấn công trên không mang lại thành quả như họ mong muốn.

Sau khi đổ kèo Cả đến Vạn Ninh (Khánh Hòa), một tốp 8 tay đua không tranh chấp thứ hạng chung cuộc thoát đi thành công. Tuy nhiên cách đích 30km, đội ADC truyền hình Vĩnh Long kèo tốp 2 rượt đuổi, bắt kịp tốp đầu khi còn cách đích 10km.

Tại đích đến, 3 cua rơ chuyên về nước rút là Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM), Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) và Trần Văn Quyền (Quân khu 7) có màn phô diễn tài năng đầy hấp dẫn. Trong ngày đạt phong độ tốt, Trần Văn Quyền đã vượt qua 2 đàn anh để cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng.

Trong khi đó, cán đỉnh đèo Cả hạng 3, Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) tiếp tục nắm giữ áo đỏ - vua leo núi, với 11 điểm, hơn 5 điểm so với tay đua xếp hạng nhì Bùi Minh Thụy. Danh hiệu áo vàng vẫn thuộc về tay đua trẻ Trần Thanh Điền (BVTV Sài Gòn), Lê Văn Duẩn (Eximbank) vẫn dẫn đầu danh hiệu áo xanh - vua nước rút và đội BVTV An Giang giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai đoàn đua nghỉ ngơi 1 ngày tại Nha Trang trước khi bước vào chặng đua then chốt Nha Trang - Đà Lạt (dài 137 km) với 2 ngọn đèo Khánh Lê, Giang Ly.

Hoàng Quỳnh