 'Chiến tranh và hòa bình' ở vận hội mùa đông

Nước Nga đã trình diễn cho cả thế giới thưởng thức một bữa tiệc ngoạn mục trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông lần thứ 22 tại TP.Sochi, rạng sáng qua.

Điểm đặc trưng với các màn trình diễn nghệ thuật đưa người xem xuyên suốt quá trình lịch sử và vinh quang của nước Nga, trong đó tái hiện vở ba lê dựa trên cuốn tiểu thuyết lừng danh Chiến tranh và hòa bình của đại văn hào Lev Tolstoy trên nền những bản nhạc của nhà soạn nhạc vĩ đại Tchaikovsky. Những tiết mục này được dàn dựng và biểu diễn bởi 3.000 diễn viên và 2.000 tình nguyện viên tham gia, trong một lễ khai mạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp.

Tại lễ khai mạc, màn diễu hành của 87 quốc gia tham dự mang lại nhiều cảm xúc, trong đó đoàn Đức khiến 40.000 khán giả có mặt trên Sân vận động Fisht phải trầm trồ vì bộ đồng phục “bảy sắc cầu vòng” của họ. Thắp sáng ngọn lửa Thế vận hội là 2 cựu VĐV từng đoạt 3 HCV: Vladislav Tretiak và Irina Rodnina, sau khi họ nhận được ngọn đuốc từ những VĐV nổi tiếng của Nga trong chặng rước cuối như Sharapova, Isinbayeva, Karelin và Alina Kabaeva.

Đây cũng được xem là kỳ Thế vận hội đắt giá nhất trong lịch sử, với tổng chi phí lên đến 51 tỉ USD. Bên cạnh đó, nỗi lo bị khủng bố cũng đặt nước chủ nhà Nga phải gia tăng các biện pháp bảo vệ an ninh lên hàng đầu. Được biết, để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội, nước Nga chi gần 2 tỉ USD, và tăng cường hơn 100.000 nhân viên an ninh bảo vệ các địa điểm thi đấu, từ trên trời, dưới biển và mặt đất xung quanh TP.Sochi.

Giang Lao

