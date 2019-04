Chinh phục độ cao gần 400m tại giải chạy thang bộ quốc tế 81 tầng Việt Nam

Đây là giải chạy thang bộ “Race to the Summit - Cuộc đua lên đỉnh cao” do Vinpearl Luxury Landmark 81 đăng cai tổ chức và cũng là giải đấu đầu tiên của Việt Nam được Liên đoàn chạy thang bộ quốc tế đưa vào hệ thống thi đấu chính thức. Riêng TP.HCM cũng ghi tên mình vào danh sách 11 điểm đăng cai tổ chức giải thể thao chạy thang bộ trên thế giới trong năm 2019 cùng với các địa điểm nổi tiếng bậc nhất như New York, London, Paris, Milan, Dubai, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Osaka và Seoul của hệ thống Vertical World Circuit kéo dài từ tháng 4 đến 1/12/2019.

Gần 700 VĐV Việt Nam và quốc tế sẽ phải chinh phục 2383 bậc thang bộ (tương đương với 2383 bước chạy) với độ cao 383m của 81 tầng khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81 và về đích tại đài quan sát Landmark 81SkyView nằm ở độ cao gần 400m, được xem là đỉnh cao nhất của những tòa nhà chọc trời khu vực Đông Nam Á.

Đương kim vô địch cuộc đua chạy thang bộ vừa diễn ra tại Hàn Quốc đầu tháng 4 Piotr Lobodzinski, 34 tuổi người Ba Lan cho biết “Tôi đã từng 4 lần vô địch thế giới từ 2014 đến 2018 và thử thách nào cũng đã vượt qua từ Seoul đến Thượng Hải, từ Bắc Kinh sang Dubai.. Nhưng lần đầu đến Việt Nam và đặt chân đến tòa nhà hết sức cao ngút sẽ tranh tài này tôi thực sự thấy hấp dẫn và lôi cuốn.

Bởi đây là lần đầu tiên tôi phải chinh phục một thử thách đầy cam go, một mục tiêu mới không hề dễ dàng. Đây còn được coi là hành trình thử thách nhất Đông Nam Á và đứng thứ 2 thế giới trong năm 2019 nên càng đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực thật cao. Tôi hy vọng sẽ chinh phục với mốc thời gian chạy 12 phút”.

Nhiều tay chạy thang bộ khác như Mark Bourne (Úc) 36 tuổi, Emanuel Manzi (Ý) 42 tuổi hay Omar Bekkali (Bỉ) 41 tuổi sau khi chạy thử 10 tầng của khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81 vào hôm qua đều cho rằng đây là hành trình chạy thang bộ thú vị nhất, hứa hẹn rất hào hứng và ấn chứa nhiều bất ngờ.

Trong khi đó đương kim vô địch chạy thang bộ nữ Suzy Walsham, 46 tuổi người Úc , nhà vô địch thế giới 7 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2018) tỏ ra tự tin sẽ chiến thắng tại đài quan sát Landmark 81SkyView hay còn gọi là “nóc nhà Đông Nam Á”. Bất chấp sự tiến bộ của 2 đối thủ được xem khó chịu nhất là Alice Mc Namara (Úc) 39 tuổi và Laura Manninen (Phần Lan) 46 tuổi, Suzy vẫn khẳng định cô sẽ đủ sức bước lên bục chiến thắng với thời gian khoảng 14 phút!

Chi Nguyễn, cô gái đại diện cho Việt Nam được xem là đủ sức tranh tài với các tay chạy hàng đầu thế giới cũng bảy tỏ hy vọng “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chạy thang bộ đến 81 tầng. Một độ cao quá dữ dội so với 49 tầng mà tôi từng chinh phục ở toà nhà Bitexco trước đây. Thử thách lớn nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt cuộc đua. Đây là sự kiện diễn ra trong thời điểm trọng đại của đất nước kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử nên thi đấu tốt cũng là phần thưởng có ý nghĩa..”. Chi Nguyễn chính là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có mặt tại giải marathon quốc tế Boston (Mỹ).

Hệ thống giải chạy bộ lên cao thế giới thuộc Liên đoàn chạy chiều cao quốc tế đã tổ chức giải thi đấu đầu tiên vào năm 2007. Cho đến nay, các cuộc đua lên cao đều đang dần phổ biến và trở thành môn thể thao toàn cầu. Số lượng vận động viên ghi tên vào danh sách thi đấu của các giải chạy lên cao đã chạm mốc con số 100.000 người. Năm 2019, thế giới có 11 giải chạy thang bộ lần lượt tại Seoul, Hàn Quốc (6/4), Milan, Ý (14/4), TP.HCM, Việt Nam (28/4), Paris , Pháp (16/5), New York, Mỹ (2/6), London , Anh (20/7), Bắc Kinh, Trung Quốc (31/8), Thượng Hải, Trung Quốc (20/9), Dubai, UAE (25/10), Osaka, Nhật Bản (10/11) và Hong Kong, Trung Quốc (1/12). Địa điểm đăng cai là các tòa nhà chọc trời của thế giới, thủ phủ kinh tế và là biểu tượng của mỗi quốc gia. Vinh dự cho Việt Nam khi tòa nhà khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81 sẽ khai trương ngày 28/4 cùng với đài quan sát Landmark 81SkyView cùng khánh thành thời điểm này được tổ chức giải chạy thang bộ uy tín quốc tế bậc nhất này.

Minh Long