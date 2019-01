Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản bị cáo buộc hối lộ tại Pháp

Một nhóm bác sĩ Nhật Bản hôm 31.10 đã kêu gọi các nhà tổ chức Olympic thay đổi giờ thi nội dung marathon tại Tokyo 2020 từ 5 giờ 30 sáng, khi lập luận rằng nếu không cho tiến hành thì có thể “dẫn đến những trường hợp tử vong” do say nắng hoặc say nóng.