Chửi trên sân cỏ

Những trận “võ mồm” tiêu biểu



Tại V-League 2009 - giải bóng đá hàng đầu Việt Nam, không ít những trận đấu đã bị mất đi hình ảnh đẹp khi khán giả dùng những lời lẽ kém văn hóa, thậm chí là cả bạo lực khiến lực lượng an ninh phải mạnh tay can thiệp:



Trong trận đấu giữa Thể Công – M.Hải Phòng ngày 10.6.2009 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng trong trận đấu và có nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm lực lượng an ninh. Sau trận đấu CĐV Hải Phòng đã gây rối trật tự công cộng trong phạm vi nội và ngoại thành Hà Nội. Sự kiện đáng xấu hổ này sau đó đã được BTC của giải xâu chuỗi những lần vi phạm khác để cấm CĐV Hải Phòng vào sân khách cổ vũ đội nhà trong giai đoạn còn lại của mùa giải, khiến XM.Hải Phòng phải thi đấu không khán giả mỗi khi rời sân nhà.



Trong trận đấu giữa đội khách SLNA và chủ nhà TP.HCM trên sân Thống Nhất vào cuối tháng 6 năm 2009, CĐV SLNA khi không bằng lòng về kết quả thua của đội nhà trước TP.HCM đã lên tiếng chửi bới nặng nề khiến lực lượng an ninh sân Thống Nhất phải can thiệp bằng bạo lực. Sau đó, CĐV TP.HCM cũng “đáp trả” những CĐV đội khách bằng màn “võ mồm” chẳng thua kém đồng thời còn chặn đánh CĐV đội bóng áo vàng sau trận đấu gây nên hình ảnh rất phản cảm.



Được xem là hiền hòa và cổ vũ có văn hóa nhưng CĐV Đồng Tháp cũng có lúc không kiềm chế được. Trong và sau trận đấu giữa CS.Đồng Tháp và XM.Hải Phòng vào ngày 7.7.2009, cho rằng trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi còi thiên vị, CĐV CS.Đồng Tháp đã phản ứng rất quyết liệt. Từ cầu thủ đến một số thành viên ban huấn luyện và CĐV đội bóng vùng Đồng Tháp Mười đều bừng bừng uất khí và đòi “hỏi tội” trọng tài Thư. Rất may là lực lượng an ninh sau đó đã can thiệp kịp thời và không để xảy ra chuyện đáng tiếc. A.T