Chung kết Hội thao Cơ quan phía nam Trung ương Đoàn 2013

Sau gần 1 tháng thi đấu, với sự tham dự của hơn 400 VĐV từ 18 đơn vị, sáng mai 4.5 tại Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam (Q.Bình Tân, TP.HCM) sẽ diễn ra các nội dung bán kết, chung kết 10 môn thi đấu của Hội thao Cơ quan phía nam T.Ư Đoàn 2013.

Ở môn bóng đá, 2 trận bán kết được dự báo gay cấn giữa Báo Thanh Niên gặp đội ĐKVĐ Du lịch Festival và đội Incomex gặp Tổng cục An ninh (TCAN) 2. Môn cầu lông, ưu thế thuộc về TCAN 2 và Báo Thanh Niên khi trong 4 nội dung chung kết nhiều khả năng mỗi đơn vị giành 2 HCV.

Môn bóng bàn, Báo Thời Trang Trẻ vươn lên mạnh mẽ ở giải nam, vượt qua thế mạnh trước đây của Nhà in Thanh Niên. Trong môn quần vợt, Báo Thanh Niên đã giành ngôi vô địch đôi nam nữ và nhiều khả năng giành luôn HCV đơn nam. Riêng nội dung đôi nam còn rất gay go khi TCAN 2 và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên đều rất mạnh. Môn cờ tướng, kéo co... cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Ngoài các giải thưởng chung cuộc, BTC còn trao thêm giải toàn đoàn, giải dành cho đơn vị có CĐV cổ vũ ấn tượng nhất và giải phong cách.

T.K