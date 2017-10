Chuyện lạ thể thao: Cánh cửa có... ma!

Do áp lực thành tích trong thi đấu thể thao, đôi lúc lãnh đạo, huấn luyện viên và cả vận động viên không tránh được việc sử dụng chiêu trò. Từ đó xuất hiện nhiều chuyện lạ bất thường.

Bà Huỳnh Ngọc Liên luôn sát cánh khi Tiến Minh thi đấu quốc tế - Ảnh: Khả Hòa

Giật mình với cơn gió lạ



Khi VĐV trên sân đang thi đấu căng thẳng, bỗng đâu từng cơn gió mạnh thổi lạnh cả lưng khiến HLV ngồi chỉ đạo cũng phải giật mình...



Sự việc xảy ra ở ván đấu thứ 3 trong trận đấu giữa tay vợt cầu lông số 1 VN Nguyễn Tiến Minh gặp cựu vô địch Olympic Taufik Hydayat (Indonesia) ngay trên sân nhà của đối thủ trong khuôn khổ giải cầu lông quốc tế Axiata Cup 2012. Tiến Minh vốn bị đánh giá yếu hơn nhưng thi đấu xuất thần, bất phân thắng bại với Taufik Hydayat sau 2 ván đầu. Ván đấu thứ 3 quyết định diễn ra hết sức hồi hộp và nghẹt thở với màn giằng co điểm số của 2 tay vợt. Bỗng nhiên trưởng đoàn kiêm HLV Huỳnh Ngọc Liên cảm thấy những luồng gió thổi mạnh thốc vào lưng. Ngoái nhìn lại, bà Liên thấy cánh cửa sổ trong nhà thi đấu kín mít bỗng dưng mở toang.



Tiến Minh thua cuộc, bà Liên đến bàn BTC phản ánh sự việc, bởi theo kinh nghiệm 20 năm dẫn quân đi thi đấu cầu lông trong nước lẫn quốc tế, bà cho rằng những luồng gió trên làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ, đường bay của quả cầu và tất nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của tay vợt, mà cụ thể người chịu thiệt thòi là Tiến Minh.



“BTC ghi nhận phản ánh trên và cho rằng đây là sự cố khách quan chứ không phải cố tình chơi xấu Tiến Minh”, bà Liên kể lại sự việc. Nhưng theo bà Liên, giải thích đó không thuyết phục bởi việc cửa mở toang để gió tràn vào này không phải tự nhiên mà có. Hơn nữa, tại sao nó lại xảy ra đúng thời điểm Tiến Minh đang đứng ở vị trí thuận gió? Với sức gió lùa vào quá lớn như vậy, do tập trung thi đấu, Tiến Minh không phát hiện kịp nên không thể điều chỉnh mà vẫn cứ đánh như bình thường. Do đó không ít lần Tiến Minh chỉ đập nhẹ nhưng trái cầu lại văng xa khiến anh bị mắc lỗi. Bà Liên bức xúc nói: “Không lẽ cánh cửa có ma?!”.



Đóng mở tùy hứng



Chiêu lợi dụng sức gió đâu chỉ có ở Indonesia, ngay tại giải cầu lông VN mở rộng ở Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) cách đây chưa lâu, nếu quan sát kỹ sẽ thấy cánh cửa thông gió gần bàn BTC mỗi khi có Tiến Minh thi đấu cũng đóng mở bất thường giống như có ma.



Thành tích của Tiến Minh từng bị ảnh hưởng chỉ vì những... cánh cửa - Ảnh: Khả Hòa

Hễ tay vợt số 1 VN đứng phần sân gần bàn BTC thì cánh cửa thông gió đằng sau tự động mở ra, còn khi Tiến Minh đứng phía đối diện thì cánh cửa này lập tức được “chốt lại”. Khi đó, do mọi người tập trung vào các trận đấu và cổ vũ cho tay vợt VN nên ít ai chú ý chi tiết lạ lùng này. Một trọng tài tham gia điều hành giải sau đó tiết lộ: “Ai cũng nghĩ do cửa không được chốt chặt nên sức gió làm đong đưa theo kiểu cứ mở ra đóng vào khiến nhiều lúc cảm giác như có ma. Nhưng tôi làm giải ở đây nhiều năm rồi nên có thể khẳng định thiết kế ở nhà thi đấu này không thể nào có những ngọn gió lớn lùa vào để làm bật cửa ra vào liên tục như vậy. Tôi nghĩ có ai đó đã dùng chiêu trò đóng mở tùy hứng nhằm giúp Tiến Minh có lợi thế”.Không chỉ chuyện cái cửa sổ, các tay vợt cầu lông còn tiết lộ ở một số giải đấu, khi vào khởi động, họ làm quen kỹ với hướng gió, tốc độ gió của máy lạnh trong nhà thi đấu, nhưng khi vào tranh tài thì cái cửa máy lạnh lại đóng xuống rồi mở lên hết sức bất thường khiến hướng gió bất ngờ thay đổi.

Có nơi đang đấu với khán phòng mát rượi, đèn điện trên sân sáng choang, bỗng dưng máy lạnh tắt ngúm như có “ma nhập” khiến người nào cũng nóng hầm hập, mồ hôi tuôn trào, VĐV phải vất vả điều chỉnh lại cách đánh cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tất nhiên làm giảm đi chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Hoàng Quỳnh

