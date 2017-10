Có đường dây cầu thủ chuyên làm độ

Đó là khẳng định của lãnh đạo CLB bóng đá The Vissai Ninh Bình khi mong muốn từ sự việc bán độ của những cầu thủ CLB mình, công an sẽ điều tra ra một đường dây cầu thủ chuyên làm độ ở VN.

Trả lời Thanh Niên hôm qua, Chủ tịch Tập đoàn The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả (điều tra - NV) để gút danh sách đi Myanmar dự trận cuối AFC Cup. Cá nhân tôi hy vọng Văn Quyến sẽ không “dính”.

Bầu Trường cũng cho biết việc rút khỏi V-League là việc làm chẳng đặng đừng trong tình hình vẫn còn cầu thủ có thể liên đới và có thể bị cơ quan điều tra triệu tập, nên nếu căng sức cho V-League, Ninh Bình sẽ không thể tập trung thi đấu được, mà chỉ cố gắng đá nốt trận cuối AFC Cup.

Chiều qua 17.4, toàn đội The Vissai Ninh Bình đã có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu tại AFC Cup. Phạm Văn Quyến đã trở lại tập luyện sau khi không thể tham gia buổi tập chiều hôm trước vì phải tới cơ quan điều tra. Còn Hoàng Danh Ngọc và Lê Văn Thắng tiếp tục vắng mặt vì lý do gia đình, theo HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Chiều 17.4, thượng tá Lã Hồng Phúc, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Ninh Bình cho biết dù đã khởi tố vụ án nhưng đến giờ công an tỉnh vẫn chưa khởi tố bị can.

Đăng Khoa - Quang Duẩn - Đinh Dụng

