Cô nàng yoga siêu đẳng Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong bộ phim Hoa cỏ may, sau đó trở thành người mẫu và ca sĩ. Hồ Ngọc Hà đã thực hiện các album 24 giờ 7 ngày, Tìm lại giấc mơ và nhiều dự án âm nhạc khác. Cô chinh phục hàng loạt các giải thưởng Cống hiến, Mai vàng, HTV Award, Làn sóng xanh, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất... Cô từng là HLV của chương trình truyền hình ăn khách The Voice, Got to dance, X-Factor...