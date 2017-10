Cơ thủ vô địch thế giới lại “nhúng chàm”

Sau vụ điều tra tay cơ Higgins đề nghị nhận 261.000 bảng để bán độ ở Ukraine hồi cuối tuần qua, mới đây, tờ News of the World của Anh đã tố giác thêm một hành vi nữa của cơ thủ 34 tuổi người Scotland - đó là từng bí mật đặt cược vào chính mình ở cửa thua trong trận chung kết giải World Championship năm ngoái. Ở trận chung kết đó, Higgins gặp đối thủ Shaun Murphy và cuối cùng đã giành chiến thắng.

Theo số báo ra hôm 9.5.2010 của News of the World thì cuộc điều tra riêng của tờ báo này cho thấy trước trận đấu khoảng 1 tuần, Higgins đã dùng một điện thoại di động bí mật gọi đến hãng cá cược Ladbrokes để nhờ tư vấn về tỷ lệ cược của trận đấu, trong đó hỏi rất kỹ đến khả năng nếu mình thua một vài ván đấu hoặc thua chung cuộc thì sẽ thắng khoảng bao nhiêu tiền. Higgins giải thích với nhân viên của Ladbrokes là: “Tôi chỉ muốn phòng hờ trường hợp mình thua trận mà thôi, vì tôi không muốn rời khỏi giải đấu này với hai bàn tay trắng”. Rồi thì Higgins dùng tài khoản đã đăng ký ở hãng cá cược Ladbrokes để đăng nhập và đặt cược vào cửa mình thua trận. Theo đó, nếu thua Higgins sẽ thắng cược khoảng 125.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, một nhân viên của Ladbrokes (hiện đã nghỉ việc, và ra làm chứng trong vụ điều tra Higgins đề nghị nhận 261.000 bảng để bán độ ở Ukraine - PV) đã phát hiện ra số tiền cược khoảng 1.000 bảng dưới tên Higgins đặt vào cửa Murphy thắng cùng các chi tiết như địa chỉ, số điện thoại liên lạc... đều trùng khớp với Higgins - cơ thủ tham gia trận chung kết. Điều này hoàn toàn trái với quy định, nên nhân viên trên đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với cấp trên. Cuối cùng, hãng cá cược này đã quyết định hủy phần cược mà Higgins đã đặt. Cơ thủ này sau khi biết phần đặt cược của mình không được chấp nhận, đã rất bực mình và gọi điện thoại phàn nàn với nhân viên của hãng Ladbrokes, nhưng khi được hỏi ngược lại: “Tại sao ông lại đặt cược vào chính mình?”, Higgins không trả lời được.

Sau vụ việc mới được đăng tải này, Chủ tịch Hiệp hội Billiards và Snooker chuyên nghiệp thế giới (WBPSA), ông Barry Hearn đã đề nghị tờ News of the World cung cấp toàn bộ bằng chứng để mở rộng cuộc điều tra. Nếu đúng như những gì báo này đăng tải thì Higgins chắc chắn sẽ bị tước chức vô địch giải World Championship năm 2009.

Trước tình hình này trong một thông cáo mới nhất, cơ thủ John Higgins đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng mình là nạn nhân một trò lừa đảo của giới truyền thông Anh. Higgins nói: “Bọn họ (tờ News of the World - PV) đã lập một kế hoạch quy mô để khiến tôi phải sập bẫy và tạo nên câu chuyện giận gân để câu khách. Tôi thề là mình trong sạch 100%, và sẵn sàng hợp tác để làm rõ sự thật”. Tuy nhiên, News of the World cho biết họ không thanh minh trước những phát biểu của Higgins, vì đã cung cấp mọi tư liệu cho WBPSA để phục vụ cuộc điều tra làm rõ những hành vi của Higgins đang khuynh đảo trong làng snooker thế giới.

Giang Lao