Cờ Việt Nam đã được kéo lên ở Olympic

Đoàn thể thao VN dự Olympic London gặp nhiều khó khăn do tình hình vận chuyển ngoài làng có quá nhiều sự cố.

Đông quá nên lạc đường

Trưởng đoàn thể thao VN Lâm Quang Thành cho biết nước chủ nhà đã chuẩn bị khá chu đáo khi bên trong làng VĐV mọi thứ rất chỉn chu, nghiêm túc. Việc sinh hoạt, ăn uống, đi lại trong làng của các đoàn đều được BTC quan tâm và luôn tạo điều kiện tốt.



Lễ thượng cờ của đoàn VN - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ngoài ra các cơ sở vật chất cho tập luyện rất khang trang và hiện đại. Ngay sau khi đến London, đoàn VN đã tranh thủ nắm ngay lịch tập luyện và hôm qua các đội judo, cử tạ đã đi tập. Lãnh đạo đoàn cũng kịp thời động viên và theo dõi sát sao các đội ăn, ở và tập luyện bên ngoài làng Olympic như đấu kiếm, cầu lông, để bảo đảm mọi thông tin đầy đủ, xuyên suốt, tránh tình trạng có những sự cố không đáng xảy ra.

Thế nhưng ông Thành lại tỏ ra không mấy vui khi nói về việc di chuyển bên ngoài làng. Nhiều VĐV, HLV VN ra bên ngoài tập luyện đã than khổ vì tài xế bố trí cho đoàn không rành đường, hoặc do tiếp nhận lượng HLV, VĐV các đoàn quá đông nên sắp xếp xe chạy không thật ổn. Như đội cầu lông VN theo ông Thành sáng qua đi tập bị lạc, đội đấu kiếm đã được cắt cử người trong đoàn VN đi cùng ra đón nhưng vẫn lạc đường và mãi cho đến lễ thượng cờ vào hôm qua vẫn chưa về đến làng. Tình trạng xe và tình nguyện viên do BTC sắp xếp không nắm chắc hành trình di chuyển và các địa điểm tập luyện, thi đấu khiến đoàn VN đang dở khóc dở cười.

Nguyễn Tiến Nhật sẽ cầm cờ khai mạc

11 giờ 30 trưa qua (tức 17 giờ 30 giờ VN), lễ thượng cờ đoàn VN đã diễn ra tại cửa làng Olympic. Đại diện BTC Olympic đã biểu dương sự tham gia của đoàn TTVN, hoan nghênh chúng ta có đến 18 VĐV chính thức tại Olympic và chúc đoàn thi đấu thành công tại London. Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cũng đã thay mặt đoàn cám ơn sự quan tâm chu đáo của BTC và hứa VN sẽ cùng bạn bè quốc tế đóng góp hết mình cho sự thành công và phát triển của Olympic 2012.

Điều quan ngại nhất hiện nay là thời tiết tại Anh rất thất thường. Ông Thành cho biết có những cơn mưa bất chợt, vì vậy đoàn VN lưu ý tất cả thành viên phải tuyệt đối giữ gìn sức khỏe, tránh ra ngoài khi không cần thiết nhằm đảm bảo thể lực tốt nhất cho các cuộc tranh tài. Theo kế hoạch, người cầm cờ cho đoàn TTVN tại lễ khai mạc là kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật của TP.HCM.

