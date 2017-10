Cờ vua nữ VN gây sốc

Hôm qua tại Mardin (Thổ Nhĩ Kỳ), các nữ kỳ thủ VN gây bất ngờ lớn khi đánh bại Gruzia, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng và được đánh giá rất mạnh tại giải cờ vua đồng đội nữ thế giới 2011.

Không quá kỳ vọng vào trận đấu này, ban huấn luyện tuyển cờ vua VN quyết định để kỳ thủ nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thị Thanh An đóng vai trò dự bị nhằm chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc. Do đó đội hình tiếp Gruzia là bộ tứ Hoàng Thị Bảo Trâm, Hoàng Thị Như Ý, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng. Nếu so về elo, các kỳ thủ VN thua hàng trăm bậc so với đội hình của Gruzia nhưng kết quả thì ngược lại.



Bảo Trâm (giữa) và các đồng đội trong chiến thắng trước Gruzia - Ảnh: wwwct2011.tsf.org

Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.341) cầm quân đen bất ngờ giành chiến thắng trước Javakhishvili (elo 2.475). Bất ngờ tiếp nối khi cô em họ của Bảo Trâm là Hoàng Thị Như Ý (elo 2.218) đánh bại Khurtsidze (elo 2.440) cũng trong thế bất lợi khi cầm quân đen. Sau đó Thảo Nguyên (elo 2.341) cầm quân trắng thủ hòa trước kỳ thủ chủ lực của Gruzia là Dzagnidze (elo 2.516). Kỳ thủ mới 16 tuổi Nguyễn Thị Mai Hưng khép lại chiến thắng chung cuộc với điểm số 3-1 cho VN khi thủ hòa trước Khotanashvili (elo 2.497).

Ngay sau chiến thắng này, wwwct2011.tsf.org (trang web của giải) nhận định đây là “ngày đen tối” của các đội mạnh, sốc nhất là việc các nữ kỳ thủ VN lần đầu đánh bại được Gruzia vốn rất mạnh lại đang có phong độ cao tại giải. Trong khi đó từ Mardin (Thổ Nhĩ Kỳ), Hoàng Thị Như Ý cho biết trong ngày thi đấu hưng phấn, với tâm lý “không có gì để mất”, cô cùng đồng đội làm nên chiến thắng bất ngờ trước Gruzia.

Chiến thắng này giúp tuyển nữ VN đoạt 4 điểm sau 3 trận, tạm xếp hạng 5 trên bảng tổng sắp đồng thời đẩy Gruzia từ hạng 1 xuống hạng 4, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nga. Đối thủ của các nữ kỳ thủ VN ở trận thứ 4 là Trung Quốc, ứng viên vô địch.

Hoàng Quỳnh