 Cờ vua VN chinh phục Olympiad

Hôm qua, tuyển cờ vua nam, nữ Việt Nam với 10 kỳ thủ đã có mặt tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sẵn sàng cho giải cờ vua vô địch đồng đội thế giới (World Chess Olympiad 2012), khởi tranh hôm nay.

Ở đồng đội nam, tuyển cờ vua VN góp mặt 5 hảo thủ gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Đức Hòa. Olympiad 2 năm tổ chức 1 lần, tập hợp các đội tuyển cờ vua mạnh nhất TG dự tranh, là cơ hội lớn để các kỳ thủ VN khẳng định mình. Cách đây 2 năm, tuyển nam từng gây ấn tượng khi nằm trong tốp 10 tại giải vốn thu hút đến 155 quốc gia, vùng lãnh thổ thi tài. Lần này do đội hình không đồng đều, tuyển nam (hạng 28 TG) khó chen vào nhóm tranh huy chương. Tuy nhiên, với 2 kỳ thủ Quang Liêm, Trường Sơn, cờ vua VN nhiều hy vọng ở thành tích cá nhân dành cho những vận động viên xuất sắc nhất bàn đấu trong suốt giải.



Quang Liêm và Trường Sơn hy vọng giành thành tích cá nhân - Ảnh: Bạch Dương

Tuyển nữ VN không có được lực lượng mạnh nhất khi Nguyễn Thị Thanh An vắng mặt vì lý do cá nhân, trong khi Hoàng Thị Bảo Trâm cũng ngồi nhà vì không tham gia vòng tuyển chọn vào đội tuyển. Do vậy chỉ trông chờ vào thành tích cá nhân của Phạm Lê Thảo Nguyên cùng tài năng trẻ Nguyễn Thị Mai Hưng. 3 kỳ thủ còn lại gồm Lê Kiều Thiên Kim, Hoàng Thị Như Ý, Phạm Bích Ngọc khó gây bất ngờ tại giải.

Do HLV nhiều kinh nghiệm dẫn quân thi đấu quốc tế Lâm Minh Châu bị tai nạn giao thông 2 tuần trước ngày lên đường dự giải, nên dẫn dắt tuyển cờ vua VN dự giải là HLV Lê Hồng Đức cùng chuyên gia Vasyliev.

Hoàng Quỳnh