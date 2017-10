 Công trình thể thao biến thái: Bệnh viện Thể thao “sống chung với lũ”

An Giang xin tổ chức vài môn ASIAD Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh An Giang. Ông Lên cho biết: “Tỉnh An Giang sẽ làm mới các công trình xây dựng để phục vụ đại hội thể thao toàn quốc mà Bộ VH-TT-DL đã đồng ý cho tỉnh đăng cai, không có phục vụ ASIAD năm 2019. Tuy nhiên địa phương chỉ tranh thủ xin Bộ cho phép tổ chức một vài môn ASIAD thi đấu tại địa phương như canoeing kayak, rowing...”. Ông Phạm Thế Triều, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh cũng nêu chủ trương: “Các công trình thể thao của An Giang nếu đến thời điểm năm 2018 đủ tiêu chuẩn hiện đại, đăng cai tốt Đại hội thể thao toàn quốc, và nếu Bộ VH-TT-DL, BTC ASIAD đồng ý, chúng tôi sẽ xin “chia lửa” với Hà Nội và vài địa phương trong việc tổ chức. Ví dụ một vài trận bóng đá cùng với TP.HCM hay vài môn võ ở nhà thi đấu khang trang...”. Đây là điều khá lạ lùng vì khi đăng cai ASIAD theo quy định chỉ tập trung vào một thành phố được chọn và nếu có chỉ thêm các vệ tinh xung quanh, có điều kiện thuận lợi về di chuyển. Trong khi An Giang ở cách xa Hà Nội gần 2.000 km, nếu xin tổ chức vài môn rõ ràng sẽ gây khó cho các đoàn tham dự. Được biết, tổng kinh phí dự toán cho các công trình xây mới của An Giang là 3.452 tỉ đồng, trong đó vốn T.Ư hỗ trợ 1.690 tỉ đồng, vốn địa phương 1.710 tỉ đồng, còn lại vốn xã hội hóa 25 tỉ đồng... (Thanh Dũng - T.K)