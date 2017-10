Công trình thể thao biến thái: Hoang tàn nhà thi đấu

Ý kiến Công trình “gây sốc” cho người dân Thỉnh thoảng, tôi thấy xe ô tô quảng cáo chương trình xiếc ở Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, đi lòng vòng khắp đường Lê Đức Thọ và những khu vực xung quanh, rao loa rất rộn ràng. Ban đầu tôi cũng thấy rất ngạc nhiên vì tôi vốn chỉ cho các con tôi đi xem xiếc ở rạp xiếc, cách đây cũng khá xa. Nay xem gần nhà cũng tiện. Nhưng tôi cứ tưởng, khu liên hợp này chỉ để đá bóng thôi chứ. Nay phục vụ cả ăn uống nữa thì cũng thấy kỳ kỳ. (Chị Lê Thanh Hòa - 27 tuổi, bán hàng gần sân vận động trên đường Lê Đức Thọ) Hôm đội tuyển VN đá giao hữu với Malaysia, vì không phải ca trực nên trước khi vào sân, tôi cũng rẽ vào quán ăn ở đó, làm cốc bia. Đi xem bóng đá lại có chỗ để ngồi thư giãn thế này cũng tốt. Nhưng nếu không quản lý chặt chẽ thì quán xá là nơi dễ xảy ra cãi cọ, va chạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. (Anh Thái Sơn - công an viên, 45 tuổi, làm gần Cung thể thao dưới nước) Tôi thấy hơi nhức mắt vì hàng quán mọc lên ở ngoài Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Điều làm tôi băn khoăn là nước ta, khi xây dựng những công trình như thế này, không tính đến hiệu quả lâu dài. Xây là để phục vụ sự kiện thể thao, bóng đá vào ngay lúc ấy thôi. Chứ cách quản lý lâu dài là không tính đến. (Bác Trần Vỹ - 60 tuổi, nhà gần SVĐ)

Các dịch vụ nở rộ ở Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình Vũ trường Mos Club biến tướng từ Cung văn hóa thể thao Thanh niên này khoảng 21 giờ mới đông khách và hoạt động rất muộn, thường thì kéo dài đến hơn 1 giờ sáng, có hôm tận 3 giờ. Tiếng nhạc vọng ra làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của một số hộ dân sinh sống nơi đây. Chưa kể khách chơi khi tàn cuộc kéo nhau ra về, tiếng ô tô đồng loạt nổ máy làm vang động cả khu vực. Rồi tiếng khách gọi nhau, gọi xe taxi í ới rất ồn ào, náo nhiệt… (Chị Vũ Thị Thủy, 40 tuổi, ở đường Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, đối diện vũ trường Mos Club) Tôi không hiểu quản lý cơ sở vật chất thể thao kiểu gì mà giờ đây để biến thành vũ trường. Cứ khoảng 21 giờ là taxi chở khách đến vũ trường nườm nượp. Đến 0 giờ lại thi nhau đỗ chật cả khoảng trống ngay trước cửa Cung văn hóa thể thao để đợi khách trong vũ trường làm ảnh hưởng tới việc đi lại của những người dân trong khu vực. Thậm chí có hôm còn xảy ra cãi cọ, xô xát giữa các tài xế taxi do giành khách… (Bà Nguyễn Thị Nhàn, 65 tuổi, nhà ở đường Lạch Tray, bán nước ở cổng Cung văn hóa thể thao) Thái Vân - Hải Sâm