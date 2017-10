Cử tạ nữ mất suất Olympic

Hôm qua, làng cử tạ Việt Nam đón nhận tin không vui khi tuyển cử tạ nữ Việt Nam tưởng đã chắc 1 suất tham dự Olympic nhưng lại đánh mất vào giờ chót.

Cụ thể, tại giải vô địch châu Á cũng là vòng tuyển chọn Olympic kết thúc hôm qua tại Hàn Quốc, tuyển nam đã sớm đạt chỉ tiêu 1 suất tham dự Olympic. Tuyển nữ trước ngày thi đấu cuối cũng xếp hạng 4 đồng đội và gần như cầm trong tay 1 suất tham dự thế vận hội. Tuy nhiên do không có VĐV tham dự ở hạng cân lớn nên kết thúc ngày thi đấu cuối hôm qua, tuyển nữ Việt Nam rơi từ hạng 4 xuống cùng hạng 6 với tuyển Malaysia. Theo quy định, các đội xếp hạng từ 1-6 sẽ được cử 1 đại diện tham dự Olympic. Do đó BTC phải xét hiệu số phụ giữa Malaysia và Việt Nam để chọn một. Thật đáng tiếc khi tuyển cử tạ nữ Việt Nam đã để thua về hiệu số phụ so với đối thủ, ngậm ngùi mất suất Olympic.

Hoàng Quỳnh