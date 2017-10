Cua rơ 41 tuổi tiếp tục làm nên lịch sử

(TNO) Cua rơ người Mỹ Chris Horner của đội RadioShack-Leopard đã làm nên lịch sử xe đạp thế giới khi trở thành tay đua lớn tuổi nhất vô địch Grand Tour sau chiến thắng ở giải đua xe đạp uy tín Vuelta a Espana 2013 diễn ra tại Tây Ban Nha, giải đấu vừa kết thúc vào tối 15.9 (giờ VN).

Horner là tay đua lớn tuổi nhất giành chiến thắng ở một giải Grand Tour -

Ảnh: Reuters

Đây là chiến tích đáng khâm phục khi Horner đăng quang ở một trong những giải đua xe đạp lớn nhất thế giới khi ở tuổi 41 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, Horner cũng trở thành cua rơ người Mỹ đầu tiên chiến thắng Vuelta a Espana.

Ở chặng đua 21 (chặng cuối cùng) từ Leganes đi Madrid dài 106,9km, cua rơ người Mỹ dù về đích ở vị trí 47 nhưng anh vẫn duy trì khoảng cách 37 giây ít hơn so với những cựu vô địch Vincenzo Nibali (Ý) và Alejandro Valverde (Tây Ban Nha) trên bảng tổng sắp các tay đua.

Ở chặng này, cua rơ người Úc Michael Matthews là người cán đích đầu tiên. Khép lại 21 chặng đua ở Vuelta a Espana 2013, Horner đạt thành tích 84 giờ 36 phút 4 giây và chiến thắng có được nhờ anh luôn thi đấu xuất sắc ở những chặng leo núi, yếu tố chủ yếu quyết định đến ngôi vô địch ở đường đua thuộc Tour of Spain.

Phong độ rực sáng ở Vuelta a Espana 2013 giúp Horner phá vỡ kỷ lục dành cho cua rơ lớn tuổi nhất đăng quang ở một giải đua thuộc Grand Tour (Vuelta a Espana, Tour de France và Giro d'Italia) khi vượt qua thành tích của cựu cua rơ Fermin Lambot, người đã giành Grand Tour vào năm 1922 ở tuổi 36.

Trước đó, cũng tại Vuelta a Espana 2013, cua rơ 41 tuổi người Mỹ cũng thiết lập một kỷ lục khác khi trở thành cua rơ lớn tuổi nhất về nhất chặng và dẫn đầu bảng tổng sắp ở Grand Tour.

“Tôi đã thi đấu chuyên nghiệp gần 20 năm và đây là kết quả xứng đáng cho quá trình làm việc chăm chỉ của tôi. Một giải đua lớn như Vuelta a Espana luôn là mục tiêu cao nhất của mọi cua rơ xe đạp thế giới, bởi sẽ giúp họ có cơ hội được thể hiện sức mạnh của mình và luôn lưu lại những điều không thể quên trong suốt sự nghiệp của một cua rơ. Nhưng thực sự đây là chiến thắng khó nhất trong sự nghiệp của tôi”, Horner hạnh phúc nói với Reuters sau chiến thắng lịch sử.

Horner bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1995 nhưng ít khi để lại dấu ấn quá lớn khi rơi vào thời điểm thống trị của Lance Armstrong. Trong suốt sự nghiệp, thành tích lớn nhất của cua rơ này cũng chỉ dừng lại ở các chiến thắng tại giải Tour of Georgia 2003, Tour of the Basque Country 2010 và Tour of California 2011.

Tuy nhiên theo Horner, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giã từ sự nghiệp bởi mục tiêu Grand Tour vẫn chưa hoàn thành. Cuối cùng, giấc mơ của Horner đã thành hiện thực ở một thời điểm hết sức đặc biệt bởi anh sẽ bước qua tuổi 42 vào tháng tới.

Nguyên Khoa