Cua rơ chống chọi với nắng, gió

(TNO) Các tay đua phải gồng mình chống chọi với 'thần gió' ở chặng đua thứ 2 tại giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ TP.Phan Thiết đi TP.Phan Rang diễn ra hôm nay với lộ trình 165 km.

Lộ trình Phan Thiết - Phan Rang luôn là nỗi ám ảnh đối với các tay đua - Ảnh: Hoàng Hùng

Lộ trình Phan Thiết - Phan Rang luôn là nỗi ám ảnh đối với các tay đua bởi họ phải thi đấu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt: nắng như đổ lửa và gió lại bạt ngang rất mạnh.

Chặng đua hôm nay còn khốc liệt hơn khi những cơn gió bạt ngang mạnh khiến một số tay đua trẻ vừa yếu vừa thiếu kinh nghiệm bị đánh bật khỏi đường. Cũng vì thế rất nhiều tay đua chấp nhận bỏ cuộc khi không thể vượt qua sức gió khủng khiếp tại khu vực Tuy Phong (Bình Thuận).

Trong khi đó tốc độc đoàn đua đi rất chậm, các tay đua hoàn thành 165 km sau 5 giờ 7 phút 50 giây đạt tốc độ chỉ 32,182 km/giờ.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết như thế là cơ hội để các tay đua giàu kinh nghiệm, thừa sức bền như Lâm Công Danh (BVTV An Giang), Trần Thanh Nhanh (Eximbank TP.HCM), Lê Anh Dũng (Hà Nội), Lê Hữu Phước (Quân khu 7), Nguyễn Vũ Linh (Domesco Đồng Tháp)… phát huy khả năng.

Cú bứt phá mạnh mẽ tại đích đến giúp Lê Anh Dũng giành ngôi thắng chặng, về nhì là Lâm Công Danh và về hạng ba là Lê Hữu Phước.



Cua rơ Lê Anh Dũng về nhất chặng 2 - Ảnh: Quang Liêm

Nhiều lần để rớt lại phía sau nhưng áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) kiên trì đeo bám. Cách đích đến 700 m, tay đua này không may xe bị bể bánh phải dừng lại khắc phục sự cố.

Theo qui định, tay đua nào bị sự cố ngoài ý muốn (tai nạn, bể bánh) từ 3 km cách đích sẽ được tính thời gian đồng giờ với tốp mà tay đua đó đang chạy trước khi xảy ra sự cố.

Do đó dù Lê Nguyệt Minh (Eximbank TP.HCM) về trước nhưng Vạn An vẫn bảo vệ thành công áo vàng. Không “xé” được áo vàng từ tay đối thủ nhưng Nguyệt Minh vẫn nắm trong tay chiếc áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt nhất.

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 3 từ Phan Rang đi Nha Trang với lộ trình 106 km.

Quỳnh Anh