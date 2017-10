Cua rơ Nguyễn Thị Thà giã từ sự nghiệp ở tuổi 19

2 ngày sau tai nạn nghiêm trọng trên đường đua xe đạp tại Đại hội TDTT toàn quốc ở Hòa Bình, hôm qua tại Hà Nội, tay đua Nguyễn Thị Thà (An Giang) đã qua cơn nguy kịch nhưng gần như chắc chắn phải giã từ sự nghiệp.



VĐV Nguyễn Thị Thà - Ảnh: Liêm Lê

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL An Giang Âu Xuân Đôn cho biết với đa chấn thương gồm gãy 4 xương sườn, giập 1 quả thận phải cắt bỏ, tràn dịch phổi, tổn thương gan, lá lách..., Nguyễn Thị Thà gần như không còn cơ hội quay lại xe đạp đỉnh cao. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, lãnh đạo ngành thể thao An Giang đã xác định sẽ đài thọ toàn bộ chi phí điều trị cho tuyển thủ trẻ quốc gia sinh năm 1995 này.

“Nguyễn Thị Thà cùng gia đình hãy an tâm bởi lãnh đạo ngành thể thao An Giang đã bàn với đơn vị tài trợ cho xe đạp An Giang là Công ty bảo vệ thực vật An Giang thống nhất giải quyết công ăn việc làm cho em sau khi chữa khỏi chấn thương”, ông Âu Xuân Đôn nói.

Hôm 16.11, Nguyễn Thị Thà cùng các đồng đội nữ tuyển xe đạp An Giang tranh tài ở nội dung đồng hàng nữ. Chị ruột của Thà là Nguyễn Thị Thật xuất sắc cán đích đầu tiên giành HCV, còn Thà gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đua.

Hoàng Quỳnh

