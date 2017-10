Cua-rơ té xuống kênh

Một va chạm nhỏ giữa hai tay đua Đặng Thành Thái (Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Bằng (An Giang) khiến cả hai mất tay lái và lao xuống dòng kênh. Rất may hai tay đua này chỉ xây xát nhẹ, kịp lội nước vác xe lên đường chạy tiếp. Cũng ở pha va chạm khác, tay đua trẻ Lê Ngọc Sơn (Đồng Tháp) té ngã bất tỉnh phải lên xe cấp cứu và không thể tiếp tục thi đấu.



Các tay đua rớt xuống kênh ven đường - Ảnh: Quang Liêm

Trong khi đó, được sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội, cua-rơ trẻ Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) đã bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh ở chặng đua hôm qua dù Vạn An chỉ cán đích hạng 12. Về nhất chặng này là tuyển thủ QG Bùi Minh Thụy (ADC truyền hình Vĩnh Long) khi anh cùng tay đua Trịnh Đức Tâm (thi đấu không được tính thành tích) cùng bứt phá thành công về đích. Ê-kíp BVTV Sài Gòn vẫn giữ vững ngôi đầu đồng đội sau 5 chặng. Hôm nay diễn ra chặng 6 từ Cần Thơ đi Trà Vinh với lộ trình dự kiến dài 107 km.

Hoàng Quỳnh