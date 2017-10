Cục An ninh Cửa khẩu vô địch giải bóng chuyền truyền thống

Giải bóng chuyền truyền thống chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam và xuân Bính Thân 2016 đã bế mạc vào chiều ngày 29.1.2016.

Hôm qua, tại khuôn viên trụ sở Bộ Công an tại TP.HCM, Tổng cục An ninh đã tổ chức bế mạc giải bóng chuyền truyền thống lần thứ 3. Giải đấu đã có sự tham gia của 8 đội bóng với gần 100 vận động viên thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục An ninh tại tp.HCM.



Sau 5 ngày thi đấu tranh tài quyết liệt, thể hiện tinh thần đoàn kết, học hỏi và hữu nghị, đội Cục An ninh Cửa khẩu đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, Cục An ninh Điều tra đạt giải nhì và giải ba thuộc về đội Cục An ninh Xã hội.

Tin, ảnh: Việt Quang