Cùng nhảy Diski với Zakumi

Zakumi tuổi 16

Linh vật của World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi là chú báo dễ thương Zakumi với mái tóc được nhuộm xanh và dòng chữ Nam Phi 2010 ở trước ngực như mời gọi, chào đón nồng nhiệt tất cả mọi người. Cái tên Zakumi được ghép từ “ZA” là tên tắt quốc tế của Nam Phi và “KUMI”, từ chỉ số 10 trong nhiều ngôn ngữ ở châu Phi. Theo phát ngôn viên của Ban tổ chức World Cup 2010, “Zakumi” còn có thể được hiểu là “Hãy tới đây” theo ngôn ngữ châu Phi, thể hiện một sự phóng khoáng, trẻ trung của con người Nam Phi chào đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngày sinh của Zakumi được chọn là 17.4.1994. Thật vậy, 17.4 là ngày Thanh niên tại Nam Phi, còn năm 1994 đánh dấu sự kiện quan trọng ở Nam Phi với cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước vừa thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Slogan chính của linh vật Zakumi là “Zakumi's game is Fair-Play”.

Ngày 1.5 vừa qua, thành phố cảng Elizabeth vừa tổ chức chọn ra 7 em học sinh tuổi từ 8 đến 14 để dắt tay Zakumi bước ra sân cỏ trước khi bắt đầu 7 trận đấu được tổ chức tại sân vận động Nelson Mandela. Nổi bật với khả năng đàn hát, nhảy múa, các em Jerome Baatjies, Asekho Mahlulo, Nwabisa Mabhukwana, Shaazia Soomar, Lezamiah Blignaut, Ukhona Gulwa và Phumelela Ngqungo đã vượt qua 60 em còn lại để được vinh dự làm bạn với Zakumi trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2010.

Cô bé Shaazia, 11 tuổi, học sinh trường Tiểu học Brylin cho biết em rất háo hức và hạnh phúc được ra sân cùng với Zakumi, nhất là vì đó là trận Bồ Đào Nha - Bờ Biển Ngà, trận mà em thích nhất trong số những trận diễn ra tại “thành phố lộng gió”. “Em sắp làm được điều mà một số người phải chờ đợi cả đời người, đó là bước chân trên sân cỏ World Cup. Trong khi em chỉ phải chờ đợi có 11 năm thôi”, Shaazia nói.



Cuồng nhiệt cùng điệu nhảy Diski - Ảnh: AFP - Reuters

Còn Nwabisa, 10 tuổi, học sinh trường Tiểu học Emfundweni thì tự nhận là rất mê bóng đá, và cho biết là các bạn của em đều rất ganh tị khi biết em sẽ được dung dăng dung dẻ cùng Zakumi. “Mẹ em cũng rất phấn khích vì gia đình em sẽ được xem trận Đức gặp Serbia”.

Trong khi đó các học sinh ngoan và giỏi ở trường Tiểu học Sunridge sẽ được phát một chú Zakumi nhỏ để mang về nhà vào cuối tuần. Và đến thứ hai, các em lại kể cho cả lớp nghe đã cùng Zakumi làm những gì trong những ngày nghỉ. Quả là những cách thú vị để thu hút sự quan tâm của người dân Nam Phi đối với World Cup.

Điệu nhảy độc đáo

Nhưng có một cách thức sinh động hơn để hâm nóng không khí World Cup, đó là điệu nhảy Diski. Dù nhảy với quả bóng tưởng tượng, nhưng tất cả những người tham gia nhảy Diski đều cuồng nhiệt như đang tung hứng với bóng thật vậy. Điệu nhảy Diski sôi động cuồng nhiệt với tinh thần bóng đá của World Cup mà cả thế giới đang hướng tới gồm 5 chuyển động cơ bản.

Động tác đầu tiên “Tung hứng” mô phỏng động tác của các cầu thủ tung bóng bằng chân trái rồi dùng chân phải đón và ngược lại.

Tiếp đến là “Đánh đầu”, người nhảy chỉ cần bắt chước động tác chính xác như khi cầu thủ đánh đầu ghi bàn. Rồi đến “Làm cái bàn”, nửa thân trên nghiêng ra trước sao cho lưng thẳng như cái mặt bàn để có thể giữ quả bóng phía sau cổ. Còn “Trepa” là búng nhẹ bóng khỏi đầu rồi dùng chân đón bóng trước khi đá bóng hai lần bằng chân phải.

Cuối cùng, động tác “Cây cầu” gồm làm động tác lừa bóng với chân phải 4 lần - qua trái, qua phải, qua trái, qua phải - trước khi kết thúc điệu múa bằng sút bóng vào lưới.

Là chuỗi những động tác với bóng nên điệu nhảy Diski dễ dàng gắn kết mọi người lại với nhau. Du khách đến Nam Phi những ngày này thường bị cuốn vào những màn nhảy tập thể điệu Diski cùng với người dân Nam Phi, những người đang rất háo hức với việc lần đầu tiên giải đấu bóng đá danh giá nhất hành tinh được tổ chức tại châu Phi.

Trong khi đó, ca khúc chính thức của World Cup do cô ca sĩ Colombia bốc lửa Shakira trình bày không được dân Nam Phi đón nhận. Thế nên ban tổ chức buộc phải mời thêm nhiều ngôi sao ca nhạc của nước chủ nhà cũng như thế giới để trình bày ca khúc Waka Waka - theo tiếng địa phương hay Time for Africa - theo tiếng Anh. Xem ra, giai điệu ca khúc cổ động World Cup 2010 Wavin’ Flag do rapper người Canada gốc Somali K’naan sáng tác và trình bày đã kịp trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá thế giới sau hành trình cùng chiếc cúp vàng vô địch qua 83 nước.

Hạnh Ngân