Cùng trở về mái nhà Vovinam

>> Vovinam trình diễn đỉnh cao tại sân nhà

Dự kiến giải thu hút hơn 300 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 22 quốc gia trên thế giới dự tranh 80 bộ huy chương 2 nội dung Đối kháng (11 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ) và Quyền (13 nam, 6 nữ, 3 nội dung nam nữ phối hợp).

Nét mới của giải lần này còn thể hiện ở quy định của Điều lệ về hạn chế nội dung đăng ký dự thi, nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia mới phát triển phong trào có điều kiện vươn cao trên bảng tổng sắp toàn đoàn. Cụ thể, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký không quá 8/13 nội dung Quyền nam, không quá 4/6 nội dung Quyền nữ và 2/3 nội dung Quyền phối hợp nam nữ; ở nội dung Đối kháng, các đoàn chỉ được tham dự không quá 8 hạng cân nam và không quá 4 hạng cân nữ.

Giải thi đấu được tổ chức nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, quảng bá phát triển Vovinam Việt Võ đạo, đồng thời là dịp cọ xát, học hỏi và nâng cao chất lượng chuyên môn cho các quốc gia chuẩn bị tham gia các giải thi đấu quốc tế năm 2011 như giải Vô địch Châu Á, giải Vô địch Châu Âu và đặc biệt là môn Vovinam trong khuôn khổ SEA Games lần thứ 26.

Ở giải Vô địch thế giới lần I (2009) diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7 với sự tham dự của 14 quốc gia trên thế giới, chủ nhà Việt Nam đã giành ngôi vô địch thuyết phục với 23 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Tuy nhiên, với sự tiến bộ không ngừng trong thời gian gần đây, khả năng tiến chiếm ngôi vô địch với số lượng huy chương áp đảo của đoàn chủ nhà sẽ không còn nhiều, thay vào đó là những trận đọ găng quyết liệt và những đòn quyền thế so kè sẽ được các đoàn quốc tế mang đến giải đấu này. Số lượng các đoàn tăng lên gần gấp đôi so với giải đấu lần 1 cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các đoàn sẽ trở nên khốc liệt hơn - và như thế, người hâm mộ Voviam sẽ được dịp mãn nhãn với những màn trình diễn đỉnh cao.



Giải Vô địch Vovinam thế giới lần I năm 2009 đã diễn ra thành công - Ảnh: Huy Tường

Sau thành công của ASIAN Indoor Games 3, Vovinam đã có tên chính thức trong chương trình thi đấu tại SEA Games 26 diễn ra vào tháng 11.2011 tại Indonesia. Còn nữa, khả năng môn võ Việt sẽ tiếp tục có mặt tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (ASIAN Indoor Martial Arts Games 2013) và tiến tới trở thành môn thi đấu thường trực SEA Games là hoàn toàn khả thi với những gì mà môn võ này đã làm được khi cho ra đời hàng loạt tổ chức điều hành sự phát triển từ cấp độ khu vực, châu lục cho đến thế giới.

Lịch sử phát triển Vovinam, không kể 3 giải vô địch thế giới những năm trước đây (do Việt Nam đăng cai), đây là lần thứ 2 giải đấu do Liên đoàn Vovinam thế giới chính thức tổ chức, tất cả thành viên các đoàn quốc tế đều xem đây là những dịp rất đặc biệt để tìm về với cội nguồn của môn võ mà mình trót yêu mến. Những lớp tập huấn kỹ thuật, những phương hướng phát triển trong tương lai, những màn so kè kỹ thuật sẽ hiện diện đầy đủ nhất nhân dịp giải đấu này.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới Võ Danh Hải, giải không chỉ là cuộc tranh tài hấp dẫn, hứa hẹn đầy kịch tính và bất ngờ giữa các cuộc đối đầu giữa các võ sĩ hàng đầu thế giới, mà còn là ngày hội để các môn sinh, võ sĩ Việt võ đạo trên khắp cùng về đất Tổ để thi triển những tinh hoa của môn võ thuật dân tộc bắt nguồn từ Việt Nam.

Huy Tường