Cuộc đấu Mayweather - Pacquiao tiếp tục 'in tiền'

(TNO) Cuộc đấu quyền anh thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao tiếp tục trở thành 'cỗ máy in tiền' khi đạt thêm nhiều ký kết tài trợ khủng để làm nên lịch sử là cuộc đấu có giá trị tiền thưởng lớn nhất.

Cuộc đấu giữa Mayweather và Pacquiao thu hút sự chú ý rất lớn - Ảnh: Reuters Cuộc đấu giữa Mayweather và Pacquiao thu hút sự chú ý rất lớn - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của ESPN, cuộc thượng đài Mayweather và Pacquiao vừa được bổ sung thêm hàng triệu USD vào doanh thu sau khi đồng ý ký kết 5 giao dịch tài trợ có trị giá 13,2 triệu USD. Trong số này, Công ty bia của Mexico là Tecate ký kết giao dịch tài trợ lớn nhất với 5,6 triệu USD, số còn lại thuộc về Hội đồng Du lịch Mexico, Smart Communications (công ty viễn thông của Philippines), Paramount Pictures và Công ty The Weinstein.



Trước đó, Mayweather Promotions và Top Rank (2 đơn vị quảng bá đại diện cho Mayweather và Pacquiao) cũng ký kết giao dịch tối thiểu 1 triệu USD. Thậm chí, quần thi đấu của Pacquiao dự kiến sẽ được nối dài hơn để in quảng bá thêm tên một công ty có trị giá tài trợ cho tay đấm huyền thoại của Philippines là 1,5 triệu USD.



Trong một dự đoán vào tuần trước, cuộc đấu thế kỷ giữa 2 tay đấm xuất sắc nhất diễn ra vào ngày 2.5 tại Las Vegas (Mỹ) đã sẵn sàng lập kỷ lục về doanh thu vượt quá 200 triệu USD. Sự phấn kích của “cỗ máy in tiền” Mayweather - Pacquiao không những bắt đầu và kết thúc với các nhà tài trợ.



Sức hút của cuộc đụng độ còn lan tỏa rộng khi người hâm mộ chấp nhận trả 1.600 USD/đêm cho một phòng khách sạn tại Las Vegas. Thậm chí ngay cả thủ tục cân trọng lượng có giá vé 10 USD/vé (thông thường được miễn phí) được đẩy lên 700 USD/vé bán online cho những người có nhu cầu thực sự.



Trên các trang web như StubHub, những chiếc vé bán trao tay được đẩy lên 360.000/vé, trong khi giá vé rẻ nhất được bán ra ngoài cũng có giá thấp nhất là 4.000 USD.

Tây Nguyên