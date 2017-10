Cúp bóng chuyền Hùng Vương: Khó có bất ngờ

Sẽ khó có bất ngờ trong đêm đầu tiên khi đội nữ Thông tin Liên Việt Bank với đội hình có nhiều tuyển thủ QG như Phạm Kim Huệ, Phạm Thu Trang, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Minh, Âu Hồng Nhung tỏ ra vượt trội so với Ngân hàng Công thương nên có thể giành chiến thắng không mấy khó khăn. Tương tự, nam Sanest Khánh Hòa với 2 tay đập xuất sắc Ngô Văn Kiều và Kitsada cũng tỏ ra nhỉnh hơn so với Tập đoàn dầu khí. Tại trận tranh hạng ba Cúp bóng chuyền Hoa Lư hồi tháng 3 vừa rồi, chính Sanest Khánh Hòa cũng đã thắng Tập đoàn dầu khí 3-1.



Nữ Thông tin Liên Việt Bank đang nhắm đến ngôi vô địch - Ảnh: C.T.V

Hai trận bán kết còn lại vào tối 12.4 có thể gay go hơn. Nữ PV Oil Thái Bình và Bình Điền Long An hứa hẹn sẽ cống hiến một trận đấu giằng co và kịch tính. Trong khi nam Long An dù vừa bất ngờ để thua Thể Công ở vòng bảng nhưng với dàn nội binh đồng đều như Quang Khánh, Văn Tuấn, Thanh Tùng, Hoàng Huy... vẫn được xem bản lĩnh hơn so với Sacombank Biên phòng (cũng bất ngờ thua Tràng An Ninh Bình ở vòng bảng khiến mất ngôi đầu về tay Sanest Khánh Hòa). Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên VTC3, VTC HD thể thao.

V.Thư