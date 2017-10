Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Gian nan vượt đèo

(TNO) Chặng đua thứ 9 giải Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2015 diễn ra sáng nay từ Huế đi Đà Nẵng chỉ với lộ trình 113 km, nhưng các cua rơ phải chinh phục đến 3 ngọn đèo gồm Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là đèo Hải Vân sừng sững.

Chặng đua được dự báo có nhiều xáo trộn với ưu thế thuộc về các tay đua mạnh về đường đèo. Nói về khả năng leo đèo, chưa đội nào địch nổi CLB Dược Domesco Đồng Tháp. Đó cũng là lý do mà cả 3 tay đua của đội này là Nguyễn Tấn Hoài, Lê Ngọc Sơn, Phan Hoàng Thái thoát khỏi tốp đông cùng 1 tay đua Quân khu 7 chinh phục thành công đèo Hải Vân. Trong đó Nguyễn Tấn Hoài cán đích đầu tiên, tạm giữ danh hiệu vua leo núi.



Thất thế so với Đồng Tháp, các đội mạnh VUS TP.HCM cùng Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang hiệp lực rượt đuổi tốp đầu và đã thành công khi cách đích 10 km. Tại đích đến, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) xuất sắc qua mặt Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM), đoạt ngôi thắng chặng.



Tuy nhiên, điểm sáng đáng chú ý nhất ở ngày thi đấu hôm nay lại đến từ tuyển thủ trẻ quốc gia Nguyễn Minh Việt trong màu áo Bình Dương. Khả năng leo đèo tốt giúp tay đua 18 tuổi này xuất sắc đeo bám các đàn anh để về chung tốp đầu. Từng đó cũng đủ để Minh Việt vươn lên giữ chiếc áo vàng sau 9 chặng bởi người đang giữ áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) bị bỏ lại phía sau khá xa.



Ngày mai, diễn ra chặng 10 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi với lộ trình 133 km.



Những ông vua leo núi đến từ CLB Dược Domesco Đồng Tháp Những ông vua leo núi đến từ CLB Dược Domesco Đồng Tháp Nguyễn Thành Tâm qua mặt Lê Văn Duẩn giành ngôi thắng chặng Nguyễn Thành Tâm qua mặt Lê Văn Duẩn giành ngôi thắng chặng Đoàn đua qua cầu Thuận Phước tiến vào TP. Đà Nẵng Đoàn đua qua cầu Thuận Phước tiến vào TP. Đà Nẵng "Cánh chim lạ" Nguyễn Minh Việt lên chiếm áo vàng (số áo 115) "Cánh chim lạ" Nguyễn Minh Việt lên chiếm áo vàng (số áo 115)

Hoàng Quỳnh - Khả Hòa