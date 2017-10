Đại hội TDTT toàn quốc 2010: Các kình ngư tạo “mưa” kỷ lục

Ở nội dung 100m nam tự do chứng kiến màn rượt đuổi xô đổ kỷ lục của ba chàng trai: Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng, thành tích 50”92), Phạm Thành Nguyên (Long An, thành tích 51”90), Nguyễn Thanh Hải (Quân đội, thành tích 52”63). Kỷ lục cũ nội dung này là 52”74 do Hoàng Quý Phước thiết lập. Quý Phước cùng đồng đội còn phá kỷ lục ở nội dung 4x100m nam tự do với thành tích 3’29”82 (kỷ lục cũ 3’38”96).

Các kỷ lục đáng chú ý khác: 50m ếch nam: Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng, thành tích 28”39, kỷ lục cũ 28”92), 50m ếch nữ: Phạm Thị Huệ (Quảng Bình, thành tích 32”46, kỷ lục cũ 33”32), 200m ngửa nữ: Dương Thị Thơm (Quảng Ninh, thành tích 2’21”22, kỷ lục cũ 2’22”35), 200m ngửa nam: Nguyễn Ngọc Quang Bảo (TP.HCM, thành tích 2’06”82, kỷ lục cũ 2’07”15), 200m hỗn hợp nữ: Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP.HCM, thành tích 2’22”53, kỷ lục cũ 2’24”68)... TP.HCM tạm dẫn đầu bảng tổng sắp sau ngày thi đấu đầu tiên với 3 HCV, Đà Nẵng xếp nhì với 2 HCV.

19 giờ hôm nay sẽ diễn ra trận chung kết giữa Gia Lai và Bình Định trên sân Chi Lăng để tranh ngôi vô địch môn bóng đá nam. Cả Gia Lai và Bình Định đã tạo nên bất ngờ ở bán kết khi quật ngã Nghệ An và Đồng Nai. Ở vòng bảng giải U.21 tại Pleiku, Gia Lai và Bình Định đã từng cống hiến trận cầu rất hay với chiến thắng 2-1 thuộc về đội chủ nhà.

Tuy nhiên, lần gặp lại quan trọng này, Gia Lai có phần kém thế hơn khi vắng nhiều trụ cột quan trọng như Văn Long (thẻ đỏ), Hoàng Thiên, Duy Thanh, Kiều Thanh Liêm do bị chấn thương. Do vậy đội bóng đất võ được đánh giá nhỉnh hơn. Ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam, ở loạt phân định thắng thua trên chấm phạt đền, Nghệ An vượt qua Đồng Nai với tỷ số 3-2 (hòa 0-0 trong 90 phút chính thức), đoạt huy chương đồng.

H.Quỳnh - Q.Huy