Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung 2010: Nguy cơ đổ vỡ vẫn âm ỉ

Hôm qua, một số phương tiện truyền thông Ấn Độ và quốc tế cho biết nguy cơ đổ vỡ của Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung - Commonweath Games 2010 (CG 2010) ở New Delhi, Ấn Độ vẫn có thể xảy sau khi xuất hiện thêm nhiều rắc rối xung quanh sự an toàn của các VĐV tham dự.

Ông Kalmadi, Trưởng ban tổ chức, lại phải lên tiếng xin lỗi đoàn Úc sau khi trưởng đoàn Úc Steve Moneghetti phàn nàn chuyện các VĐV “bị đối xử như súc vật” ngay trong lễ khai mạc: họ đã phải đứng chờ trong đường hầm khi nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C trước khi tiến ra sân để diễu hành. Trong khi đó, theo tờ The Times of India, nước chủ nhà lại đang đối mặt với nguy cơ lây lan của dịch bệnh và sự an nguy của VĐV các nước. Ngay trước thềm khai mạc, thông tin dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở làng VĐV đã khiến hàng ngàn VĐV của 54 quốc gia tham dự đứng ngồi không yên.

