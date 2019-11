Dailymotion và Next Media hợp tác thương mại độc quyền tại Việt Nam

VỀ DAILYMOTION Được thành lập vào năm 2005, Dailymotion là dịch vụ phát video trực tuyến trên phạm vi toàn cầu, kết nối hơn 250 triệu người dùng với thế giới tin tức và giải trí cá nhân của họ. Được xây dựng trên một trình phát thông minh, thuật toán trực quan và các đề xuất được lựa chọn kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, Dailymotion là nơi lý tưởng để thưởng thức nội dung từ những người sáng tạo nhất trong một trải nghiệm video cao cấp. Dailymotion hiện thuộc sở hữu của Vivendi, công ty có trụ sở tại Paris với các văn phòng ở New York, Singapore và Marseille. VỀ NEXTMEDIA: Next Media là công ty hàng đầu Việt Nam về truyền thông và công nghệ trong lĩnh vực thể thao. Next Media sở hữu bản quyền và khai thác thương mại kết hợp sản xuất các giải đấu thể thao trong nước và quốc tế, tiêu biểu có thể kể đến VLeague, các trận vòng loại bảng G World Cup 2022, AFF Suzuki Cup 2018, U.15, U.17 quốc gia… Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát triển nội dung trên Dailymotion có thể liên hệ Next Media theo thông tin: Email: info@nextmedia.vn Hotline: 0246 680 2233