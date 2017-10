Đàn bò húc văng cua-rơ

Đây là nội dung xuất phát đồng hàng nam thi đấu với lộ trình 164 km. Khi đoàn đua đi qua địa phận Hồ Cốc, một đàn bò với hơn 20 con xuất hiện trên đường. Do thiếu kinh nghiệm, lực lượng mô tô mở đường đã hú còi inh ỏi khiến đàn bò hoảng loạn lao thẳng vào đoàn đua. Tay đua Nguyễn Văn Thế của Bình Dương bị một chú bò hất văng khỏi xe (ảnh).



Ảnh: Đức Đồng

Rất may Văn Thế chỉ bị xây xát nhẹ. Thoát khỏi sự cố trên, một nhóm 8 tay đua đã bứt phá tách tốp thành công. Tay đua trẻ Hồ Huỳnh Vạn An (An Giang) đoạt HCV khi về đích đầu tiên với thành tích 4 giờ 08’02” (tốc độ trung bình 39,672 km/giờ).

Hoàng Quỳnh