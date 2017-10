Dân Philippines phẫn nộ trận so găng thế kỷ

Võ sĩ người Mỹ Floyd Mayweather tiếp tục giữ biệt danh “độc cô cầu bại” sau khi thắng điểm trước đối thủ Manny Pacquiao, trong trận quyền anh thế kỷ diễn ra hôm qua. Tuy nhiên, cả đất nước Philippines đã bày tỏ thái độ bất bình trước kết quả này.

Mayweather tung cú đấm vào mặt Pacquiao - Ảnh: AFP Mayweather tung cú đấm vào mặt Pacquiao - Ảnh: AFP

Sau 12 hiệp đấu có phần rất cân bằng, 3 trọng tài cho rằng Mayweather đã nhỉnh hơn Pacquiao nhờ khả năng phòng ngự kín kẽ, tránh né nhiều đòn đánh hiểm của đối thủ người Philippines, cũng như luôn chọn đúng thời điểm quyết định tung các đòn đánh phản công rất hiểm hóc để ghi điểm.

Theo đó, cả 3 trọng tài đều cho điểm Mayweather thắng Pacquiao theo thứ tự: 118-110, 116-112 và 116-112. Trận thắng này giúp Mayweather thống nhất các đai vô địch thế giới hạng bán trung gồm WBO, WBC và WBA, đồng thời nâng số trận bất bại lên 48, trong đó có 26 trận thắng knock-out và 22 thắng điểm.

Theo thống kê, tỷ lệ tung cú đấm của Mayweather và Pacquiao cả trận không chênh lệch nhiều (435 so với 429), nhưng võ sĩ người Mỹ lại nhỉnh hơn tỷ lệ đấm trúng đối phương (148 cú so với 81, chiếm tỷ lệ 34% so với 19%). Giới chuyên môn cũng đánh giá Mayweather thắng xứng đáng trước Pacquiao.

“Pacquiao đã bị xử ép”

Người dân Philippines theo dõi kết quả “trận đấu thế kỷ” trên truyền hình - Ảnh: AFP Người dân Philippines theo dõi kết quả “trận đấu thế kỷ” trên truyền hình - Ảnh: AFP



Giới hâm mộ quyền anh ở Philippines đã bày tỏ sự phẫn nộ khi chứng kiến thất bại của “người hùng quốc gia” Manny Pacquiao trong “trận đấu thế kỷ”. Mọi hoạt động tại Philippines dường như dừng lại khi trận đấu diễn ra ở Las Vegas vào sáng qua. Và khi quyết định của ban trọng tài được công bố, nhiều tiếng la ó đã vang lên ở khắp các hang cùng ngõ hẻm của đất nước 100 triệu dân. Theo AFP, nhiều người dân Philippines hoàn toàn đồng ý với lời thổ lộ của Pacquiao sau trận đấu rằng anh tưởng mình đã chiến thắng và kêu gọi tổ chức tái đấu. “Pacquiao đã bị xử ép. Mayweather chẳng đấm được một cú ra hồn”, nhân viên kỹ thuật truyền hình cáp Romeo Rivera nói với Hãng AFP. Rivera nằm trong số hàng ngàn người, đa phần là dân nghèo, tụ tập tại quảng trường ở ngoại ô Marikina của thủ đô Manila để theo dõi “trận đấu thế kỷ” trên màn hình khổng lồ. Gel Bucani, một nhân viên bán hàng 19 tuổi, nói với CNN: “Chúng tôi không hài lòng. Hãy tái đấu”.

Còn tại thành phố cảng Zamboanga, hàng ngàn binh sĩ theo dõi trận đấu bên trong một khu tập thể dục của doanh trại quân đội cũng có chung nhận định rằng Pacquiao đã bị cướp mất một chiến thắng xứng đáng. “Đó là quyết định bất công, ngay từ đầu các bình luận viên đều đánh giá cao Manny. Mọi người đều thất vọng”, trung tá Noel Precioso nhận xét. Thậm chí Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Gregorio Catapang cũng tỏ thái độ bất phục trước sự phân xử của các trọng tài. “Tôi nghĩ quyết định không công bằng. Như Manny nói, anh ấy nghĩ rằng anh ấy dẫn điểm. Cả hai so găng rất thận trọng nhưng Manny năng nổ hơn”, tướng Catapang bức xúc.

Mayweather thắng nhờ khổ nhục kế ?

Xem toàn bộ diễn biến trận đấu, Trưởng bộ môn boxing TP.HCM Giáp Trung Thang nhận xét: “Là người châu Á, khi xem trận đấu này không ai không mong võ sĩ người Philippines Pacquiao thắng vì đó không chỉ là sự tin tưởng vào ý chí, nghị lực phi thường của chàng trai đang là niềm tự hào cho cả dân tộc phương Đông mà còn là sự chờ đợi những diễn biến bất ngờ cũng như sự bùng nổ đúng lúc của anh khi đối đầu với võ sĩ cao to, lực lưỡng của phương Tây như Mayweather. Trong khoảng 6 hiệp đầu, niềm tin đó càng có cơ sở khi Pacquiao thực sự đánh hay hơn, đòn thế chủ động hơn, những cú tấn công liên tục, dồn ép đối thủ vào góc đài. Nếu tính về số lượng những cú đánh ra đòn thì Pacquiao thắng thế là điều không cần bàn cãi”.

Tuy nhiên, cũng theo ông Thang: “Trong quyền anh nhà nghề, luật lệ rất rõ ràng và con mắt của trọng tài cũng rất tinh tường. Nghĩa là anh tấn công nhiều nhưng đòn đánh chưa đủ lực hoặc không trúng mặt thì cũng không thể có điểm. Về mặt chiến thuật Mayweather rất khôn ngoan và biết cách phá sức đối phương. Khi tinh thần Pacquiao đang lên, tấn công theo kiểu dồn ép thì võ sĩ người Mỹ chủ động đưa 2 tay lên che mặt chấp nhận cho đối thủ tấn công ra đòn, thậm chí cho Pacquiao đánh thẳng vào mặt, nhưng các cú đánh này đều chỉ trúng tay che của Mayweather chứ không hề hấn gì với anh. Thậm chí, những cú đánh của Pacquiao vào bụng của Mayweather cũng không được tính điểm vì nó chỉ đúng với quyền anh nghiệp dư trước đây. Điều đó chứng tỏ tay đấm người Mỹ đã nghiên cứu rất kỹ lối đánh và phong cách chơi của Pacquiao để chấp nhận theo kiểu “khổ nhục kế”, rèn sức chịu đau để phá sức và chờ sơ hở của Pacquiao để phản đòn. Do vậy những hiệp đấu sau tỷ lệ đánh chính xác của Pacquiao đã giảm vì anh mất nhiều sức, trong lúc Mayweather sau những lúc chịu đựng thành công lại tỏ ra quá bản lĩnh nên tung ra những cú đấm trái và móc ngược hết sức lợi hại. Về mặt này Pacquiao đã bị trọng tài phát hiện là điểm thắng của anh không thể nhiều hơn Mayweather”.

Liên quan đến phát biểu của Mike Tyson cho rằng trận đấu này chỉ là trò bịp vì theo cựu võ sĩ này Pacquiao đánh hay hơn, còn Mayweather lại tỏ ra nhút nhát, sợ sệt chỉ lo sợ trúng đòn, và trận này cũng đã được sắp đặt để Mayweather thắng, ông Thang cho biết: “Đó là quyền nhận xét của mỗi người vì Mike Tyson là người công khai ủng hộ Pacquiao nên ông đã thất vọng và phản ứng như vậy. Đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng phân tích kỹ trận đấu thì Mayweather thực sự thắng rõ nét hơn”.

Những trận so găng kinh điển Với tổng giá trị ước lượng gần 400 triệu USD, trận quyền anh thế kỷ giữa Mayweather và Pacquiao vừa diễn ra trở thành trận đấu có giá trị cao nhất trong lịch sử quyền anh thế giới, vượt qua kỷ lục cũ của trận đấu giữa Mayweather với Saul Alvarez (150 triệu USD) hồi năm 2013 với kết quả Mayweather thắng điểm sau 12 hiệp đấu. Kế đến là trận giữa De La Hoya với Mayweather (136 triệu USD) năm 2007. Trước đây, võ sĩ lừng danh Mike Tyson từng có 2 trận thượng đài có giá trị cao trong tốp 10 là trận gặp võ sĩ Lennox Lewis (112 triệu USD) năm 2002, trận này võ sĩ Lewis thắng Tyson bằng knock-out ở hiệp đấu thứ 8, và trận gặp võ sĩ Evander Holyfield (khoảng 100 triệu USD) hồi năm 1997 vốn nổi tiếng với cú “cẩu xực” của Tyson ở hiệp thứ 3. Vì sự cố này Tyson bị phạt 3 triệu USD và bị rút giấy phép hành nghề. Ngoài ra, một số trận quyền anh khác có giá trị cao là trận võ sĩ Felix Trinidad gặp De La Hoya (năm 1999, giá trị 64 triệu USD), Pacquiao gặp Shane Mosley (2011, 75 triệu USD), Tyson gặp Evander Holyfield (lần năm 1996, 77,9 triệu USD). G.Lao

Bên lề



Giá vé thấp nhất của trận đấu này được bán với giá 1.500 USD (tương đương 32 triệu đồng). Tuy nhiên, nó được đẩy lên thành 7.500 USD (tương đương 160 triệu đồng) ở ngoài chợ đen. Trong khi đó, giá vé ở hàng ghế VIP được rao bán với giá 200.000 USD (tương đương 4,2 tỉ đồng). Sàn đấu MGM Grand toàn sao hạng A Hollywood. Với sức chứa 16.507 người, sàn đấu quy tụ các diễn viên đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood, Robert De Niro, các ca sĩ Sting và Prince, hay “ông trùm” Donald Trump, vợ chồng ca sĩ nhạc sĩ Beyonce và Jay Z (ảnh), ca sĩ đình đám làng tuổi teen Justin Bieber... cùng người mẫu bốc lửa như Samantha Hoopes, Genevieve Morton, Kim Glass, Hailey Clauson, Nastasia Ashley... Trận đấu này có giá trị gần 400 triệu USD, chủ yếu từ tiền bán bản quyền truyền hình đến hơn 27 nước, tiền vé, tiền thu từ quảng cáo và tiền thu từ các dịch vụ khác, trong đó 300 triệu USD là tổng tiền thưởng 2 võ sĩ nhận được sau cuộc so găng này và được chia theo tỷ lệ 60/40 nghiêng về Mayweather. Tính ra sau 12 hiệp, tay đấm người Mỹ kiếm được 4,99 triệu USD mỗi phút. Trong khi đó, Pacquiao kiếm được 3,33 triệu USD/phút. Sau trận quyền anh để đời trên, Mayweather cho biết sẽ thi đấu 1 trận nữa vào tháng 9 tới đây theo thỏa thuận từ trước với kênh Showtime rồi giải nghệ. Bởi, đã quá đủ cho một sự nghiệp lừng lẫy với tiền bạc và thành tích thi đấu. Còn với trận này, Mayweather nhận 180 triệu USD (Pacquiao nhận 120 triệu USD) để nâng tổng số tiền kiếm được đến giờ lên tròn 600 triệu USD. (G.L) Khán giả VN cũng sục sôi. Dù các đài truyền hình VN không có bản quyền trận đấu nhưng người hâm mộ quyền anh VN hôm qua đã kéo đến chật kín một số quán cà phê, hoặc theo dõi qua máy tính, điện thoại vì có kết nối tiếp sóng trận so găng thế kỷ này từ các kênh nước ngoài. Tại quán cà phê Press Corner, số 2 Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM), hơn 100 người hâm mộ theo dõi trên màn hình lớn trận đấu được chiếu trực tiếp miễn phí. (Hoàng Quỳnh)

Giang Lao - Công Chính - Q.Tuyến