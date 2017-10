Đề xuất xổ số thể thao và đặt cược bóng đá hợp pháp ở Việt Nam

Hợp pháp hóa hoạt động cá cược là cần thiết

Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, từng nói: “Tình hình cá cược bất hợp pháp, trong đó có cá cược bóng đá, hiện nay ở VN rất phức tạp, lượng tiền trong nước đổ ra cho các trung tâm cá độ ở nước ngoài cực kỳ lớn và chúng ta thất thu. Vì không thể kiểm soát được hẳn, nên cá độ bất hợp pháp gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội như vỡ nợ, tín dụng đen, đòi nợ thuê... rất phức tạp. Do đó, việc mở các trung tâm cá cược hay nói cách khác hợp pháp hóa hoạt động cá cược là cần thiết. Các trung tâm cá cược phải do nhà nước quản lý. Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại phải vào cuộc để kiểm soát lượng tiền cá cược, kiểm soát được thu nhập tài chính của người tham gia. Thứ hai phải kiểm soát các loại hình cá cược bất hợp pháp chuyển tiền ra nước ngoài”.