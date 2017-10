Đến hồi gay cấn

Tay đua Lâm Công Danh (BVTV An Giang) về nhất chặng đua thứ 11 từ Phú Yên về Khánh Hòa (134km) với thành tích 3g40’10” (tốc độ trung bình 36,518km/giờ). Đã có những xáo trộn đáng kể trên bảng tổng sắp khiến khả năng lật đổ các danh hiệu dễ xảy ra hơn bao giờ hết.

Hấp dẫn nhất vẫn là cuộc chiến giành áo xanh. Hiện Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long) với 49 điểm, tạm dẫn đầu. Trong khi 3 đối thủ xếp phía sau là Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp, 49 điểm – thua hiệu số phụ), Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1, 43 điểm), Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1, 40 điểm). Với khoảng cách điểm số ngắn này thì danh hiệu áo xanh sẽ đổi chủ nếu 1 trong 4 tay đua này về đầu hoặc đoạt giải thưởng nước rút dọc đường.

Tay đua Mai Nguyễn Hưng xuất sắc tạm giữ chiếc áo đỏ với 10 điểm sau khi về nhì đèo Cả. Tuy nhiên với thành tích về nhất đèo Cả, Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang) có 8 điểm. Tay đua này cùng với Motoi Nara (ADC Truyền hình Vĩnh Long, 8 điểm) sẽ cạnh tranh quyết liệt áo chấm đỏ - vua leo núi với Mai Nguyễn Hưng. Nhiều khả năng danh hiệu áo chấm đỏ sẽ được quyết định ở chặng Phan Rang – Đà Lạt với 2 đèo Ngoạn Mục và Prenn.

Trong khi đó, áo vàng Lê Văn Duẩn vẫn chưa thể kéo giãn thời gian hơn 1 giây so với tay đua xếp nhì là Bùi Minh Thụy. Phía sau Thụy còn có Hồ Văn Phúc (thua 22”), Mai Nguyễn Hưng (thua 28”), Nguyễn Văn Tài (thua 29”), Trịnh Phát Đạt (thua 30”)… do đó cuộc chiến giành áo vàng cũng như bảo vệ danh hiệu cá nhân danh giá nhất giải vẫn còn nhiều cam go.

Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 12 từ Nha Trang đi Phan Rang dài 116km.

Hoàng Quỳnh