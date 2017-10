Điền kinh lãng phí đầu tư

Chuyến tập huấn tại Mỹ của tổ tiếp sức nữ 4 x 400 m gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan đã không đạt hiệu quả thực sự như mong đợi, và gần như chắc chắn nội dung này sẽ không thể dự ASIAD 17 dù đã từng được đặt kỳ vọng sẽ đoạt vàng.

Chỉ còn Quách Thị Lan tham dự ASIAD trong khi chuyến đi Mỹ đầu tư quá lãng phí - Ảnh: Khả Hòa

Trong kế hoạch chuẩn bị của thể thao VN, tổ tiếp sức 4 x 400 m nữ được nằm trong danh sách trọng điểm loại 1 và được giao chỉ tiêu là một trong những môn sẽ đoạt HCV tại ASIAD 17. Cũng chính vì sự kỳ vọng này mà Tổng cục TDTT đã không tiếc tiền của đầu tư. Khoản kinh phí ngoại tệ 150.000 USD mà môn điền kinh được cấp để hoạt động trong năm 2014 không bị “xé lẻ” cho những nội dung khác mà hầu như dồn hết cho tập huấn tại Mỹ của 4 cô gái. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên, chuyến sang Mỹ đã gặp quá nhiều trục trặc. Ban đầu, tổ tiếp sức tập luyện tại Trung tâm Garden State Track, một trung tâm nghiệp dư mới thành lập cách đây 4 năm và chỉ chuyên về tổ chức sự kiện chứ không phải là nơi đào tạo cấp cao.

Sau khi Báo Thanh Niên lên tiếng vào hồi đầu tháng 5, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã có động thái là tìm địa điểm khác và 4 cô gái được chuyển đến Trung tâm IMG Academy, trực thuộc Liên đoàn Điền kinh Mỹ. Điều đáng lưu ý là việc thay đổi địa điểm đến nơi mới đồng nghĩa với chi phí bị đội lên. Và theo báo cáo của bộ môn điền kinh, khoản kinh phí hơn 3 tỉ đồng cho nhóm tiếp sức là không đủ và cần thêm nhiều tiền hơn. Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã chấp nhận chu cấp thêm từ nguồn bổ sung của ngành.

Nhưng dù đổ ra nhiều tiền, hiệu quả của chuyến tập huấn đã không như mong đợi. Theo dự kiến, sau 4 tháng tập huấn tại Mỹ, 4 cô gái sẽ di chuyển thẳng sang Incheon, Hàn Quốc để dự ASIAD 17 vào cuối tháng 9 nhưng nguồn tin của Thanh Niên cho hay, họ sẽ về nước trong thời gian tới. Lý do là các chỉ số về mặt thành tích của tổ tiếp sức nữ VN không tốt so với thành tích top 3 châu Á. Họ hoàn toàn không có cửa cạnh tranh huy chương (chứ chưa nói đến HCV) với các VĐV Trung Quốc, Nhật Bản, thậm chí còn kém so với cả Thái Lan. Trước khi sang Mỹ, thành tích ở nội dung này của VN kém rất nhiều so với châu Á và chỉ trong thời gian vài tháng mà hy vọng cải thiện để đạt HCV là điều không tưởng. Đáng nhẽ ngay từ đầu, khi bộ môn điền kinh thuyết trình về thành tích của tổ tiếp sức, lãnh đạo Tổng cục TDTT phải tỉnh táo nhìn nhận, phân tích thấu đáo mọi thiệt hơn, tránh để xảy ra tình trạng lãng phí tiền của mà hiệu quả thu về lại thấp.

Được biết, ngày 15.8 sẽ là hạn chót đăng ký danh sách với BTC ASIAD 17 và nhiều khả năng, tổ tiếp sức nữ đang từ vị thế là nhóm trọng điểm loại 1 sẽ bị gạch tên. Trong số 4 cô gái, Tổng cục TDTT dự kiến sẽ chỉ giữ lại duy nhất Quách Thị Lan để tham dự nội dung cá nhân 400 m, 400 m rào. Nhưng hy vọng đoạt huy chương cũng cực khó.

Lan Phương

