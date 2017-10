 Đỏ đen sân cỏ: Giang hồ “nhập” vào sân bóng

Những năm gần đây, mô hình sân cỏ nhân tạo phát triển rầm rộ nhằm đáp ứng nhu cầu đam mê bóng đá, rèn luyện sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng việc thi đấu trên các sân này để bày trò cờ bạc, dẫn đến xô xát, ẩu đả, đâm chém nhau ngay trên sân.



Trọng tài Q. kể lại những trận đấu kinh hoàng mà anh từng bắt chính - Ảnh: Đức Tiến

Sự nở rộ của nhiều sân bóng cũng đã kéo theo sự ra đời của nhiều đội bóng. Tuy nhiên, có những đội không chú trọng việc rèn luyện sức khỏe mà chủ yếu tìm đối tượng cáp kèo đá độ với nhau. Trong các đội này cũng có vài ông bầu sẵn sàng chung chi mạnh, miễn là thỏa mãn chuyện thắng độ.

Giải quyết bằng “hàng nóng”

Ở những trận đấu có cá độ, do phải đạt mục tiêu thắng độ nên không khí luôn căng thẳng. Chỉ cần một tình huống nhạy cảm, một pha va chạm hay một bức xúc nào đó với trọng tài trên sân thì ngay lập tức mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lúc đó, những cái đầu nóng sẵn sàng phát hỏa. Do ở sân cỏ mini nhân tạo gần như không có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, an ninh trong khu vực sân bóng cũng lỏng lẻo, việc quản lý chủ yếu là cho thuê mướn sân chứ không có cam kết về an toàn, nên khi xảy ra chuyện thường kéo theo những hành xử kiểu giang hồ. Một số đối tượng “xã hội đen” trà trộn vào thành phần cầu thủ hoặc cổ động viên sẵn sàng dùng “hàng nóng” xử đối phương để trả đũa hoặc giải quyết việc chung độ không sòng phẳng.

N.T.H, một cầu thủ chuyên đi đá độ thuê cho ông bầu tại Thủ Đức cho biết: “Hồi trước tết vừa rồi bên tôi đá một trận giá 70 triệu đồng với một đội công nhân trên địa bàn. Trận đó đá tiền lớn nên khi vào sân, các bên đều thu CMND của các cầu thủ gửi lại chủ sân làm tin. Gần hết giờ, bên tôi ăn nhiều quá nên đội bạn tìm cách gây sự. Từ tình huống va chạm, cầu thủ bên kia chạy ra ngoài lấy mã tấu đuổi chém tất cả các cầu thủ trên sân của đội tôi. Lúc đó, tôi và mấy người nữa nhảy qua bờ tường chạy thoát thân. Đi đá bóng đã không được tiền mà còn bị mất CMND”.

Đánh đối thủ thương tích 37% Ngày 22.3, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) bắt tạm giam Đinh Văn Lâm (19 tuổi), Lại Tuấn Anh (20 tuổi), Bạch Văn Tuấn Linh (22 tuổi) và Đặng Hoàng (22 tuổi, cùng tạm trú Q.Gò Vấp) để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra từ công an, tối 26.11.2013, tại sân cỏ nhân tạo thuộc KP.4, P.9, Q.Gò Vấp, nhóm 4 thanh niên nói trên đá bóng với nhóm của anh Đào Thanh Hải (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp). Trong lúc va chạm hai bên có xảy ra cãi nhau, nhóm 4 thanh niên đã dùng cây, thanh sắt, gạch quây đánh anh Hải gây thương tích 37%.

Còn Nguyễn Văn Thịnh, 23 tuổi, cầu thủ thường đi đá độ, kể: “Hôm đó đội chúng tôi hẹn đá với một đội công nhân dưới Q.9. Vừa vào sân đã thấy cả chục người xăm mình ngồi một dãy dài bên lề sân. Đá được một lúc thì thằng bạn tôi cãi nhau với người đội kia vì bị chơi xấu. Hai bên đang đôi co thì một người trong sân ra hiệu cho người bên ngoài quăng vào cây mã tấu dài rồi rượt bạn tôi chạy khắp sân. Tôi tới can ngăn, ai ngờ bị đấm chảy máu miệng”.

Anh Tr., một chủ sân cỏ nhân tạo ở Q.Tân Bình (TP.HCM), nhớ lại trận đấu giữa nhóm Hải Phòng ở miền Nam và nhóm tại TP.HCM, với tiền cáp độ là 10 triệu đồng. Gần kết thúc trận, hai bên xảy ra mâu thuẫn và bên Hải Phòng hăm dọa dùng súng “xử đẹp”. Bên kia cũng không chịu thua khi đòi rút mã tấu chơi tại chỗ. “Tôi sợ quá gọi điện cho công an nhưng cũng không thể giải quyết được ngay. May nhờ có sự can thiệp kịp thời của lực lượng quân đội ở gần đó, nếu không thì hậu quả không biết sẽ như thế nào”, anh Tr. kể.

Trọng tài phải có “bảo kê”

Khi nhận lời tham gia thổi những trận đấu kiểu sát phạt này, trọng tài cũng phải có “bảo kê”, nếu không họ cũng khó có đường về.

Anh Q. (30 tuổi, một trọng tài thường bắt trong các trận đá độ) cho hay: “Có lần tôi được mời thổi với giá cao, nhưng đổi lại cũng nơm nớp lo sợ. Bởi bước vào sân là thấy ớn ớn rồi. Toàn là những thanh niên mặt mày bặm trợn, chỉ cần thổi lúng túng một chút thì hết đường về. Do vậy, những trận như vậy tôi phải thỏa thuận với ông bầu của hai đội để họ đảm bảo tính mạng cho mình. Mấy ông bầu hứa chơi đẹp nhưng đàn em của ổng thì sợ lắm. Nhiều thằng cứ đe mình: “Mày mà ra khỏi sân thì biết tay tao”. Như trận đấu tại Q.9, chỉ vì bức xúc một tình huống cho rằng trọng tài thiên vị, một số cầu thủ dự bị, cổ động viên bên ngoài đã mắng nhiếc, hăm dọa rồi đuổi đánh khiến tôi phải chạy bạt mạng, sau đó cầu cứu ông chủ để họ cho bảo vệ đưa ra khỏi sân và nhờ người dắt xe hộ. Kể từ đó, với những trận cầu có máu đỏ đen, chỗ nào tương đối an toàn, ông chủ các đội quen biết, có bảo đảm cho mình “không bị xâm hại thân thể” thì nhận lời, còn không phải kiếm đường từ chối”.

