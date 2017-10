Đỏ đen sân cỏ - Kỳ 2: Đá độ liên tỉnh

Không chỉ đá độ với nhau trong địa bàn TP.HCM, các đội cũng thường xuyên cáp độ, dẫn quân đi đá với các đội ở tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai.

Một trận đấu bóng đá diễn ra trên sân cỏ nhân tạo

Trận đấu trăm triệu

Việc các ông bầu dẫn “gà” đi đá độ với các đội tại Bình Dương, Đồng Nai không còn xa lạ gì đối với các cầu thủ “đá phủi”. Đá độ liên tỉnh không chỉ tiền mà các ông bầu muốn lấy “số má” trong giang hồ và cả trên sân cỏ. Theo Hiệp (một người chuyên đi đá độ cho chủ doanh nghiệp tại Thủ Đức), các ông bầu trong giới đá độ “móc nối” nhau rất lẹ ra tiền kèo để hai đội cứ thế nhắm vào những khoản thưởng hậu hĩ.

Hiệp cho biết rất nhiều lần anh được ông bầu của mình chở qua Bình Dương để tham gia các trận đấu độ với các đội công nhân. Chỉ cần đúng giờ tới điểm tập kết trong công ty, sau đó lên xe ô tô để chở tới sân. Việc sân thi đấu ở đâu, đường đi thế nào thì các cầu thủ đều không được biết. “Lên xe họ đóng cửa kín mít, chở tới sân thi đấu xong rồi lên chở về lại. Vì vậy, bọn em có biết sân đó là sân nào đâu”, Hiệp tâm sự.

Còn theo lời Tú, một cầu thủ “đá phủi”, có một sân bóng nằm trong khu đất rộng, xung quanh có bờ tường cao nằm tại TX.Dĩ An, Bình Dương chỉ dành riêng cho việc đá độ. “Khi vào đó đá thì người lạ không thể vào được, chỉ dành riêng cho cầu thủ hai đội và những người được ông bầu bảo lãnh thì mới được vô”, Tú cho biết. Trong nhiều lần đá độ, Tú vẫn còn bị ám ảnh khi kèo đá độ lên tới 100 triệu đồng, và trận đó Tú dính chấn thương nặng. “Hôm đó đội tôi kéo qua Bình Dương đá với đội một doanh nghiệp tại KCN Sóng Thần. Đội đó toàn người to, khỏe và đá rất cứng, sẵn sàng chơi xấu. May mà, chủ sân thuê giang hồ tới để đảm bảo cho hai bên không đánh nhau. Kết thúc trận bọn tôi thắng, chủ sân được chia 10 triệu đồng”, Tú cho biết.

Kiếm tiền bằng đá độ

Hiện trên địa bàn TP.HCM có khoảng 10 đội thường xuyên cáp để đá với nhau và đá với các tỉnh lân cận. Các đội bóng này tập trung những cầu thủ có năng khiếu ở các tỉnh, sinh viên chuyên sâu bóng đá ở các trường đại học. N.T.H (23 tuổi, cầu thủ đang thi đấu cho một CLB futsal chuyên nghiệp ở TP.HCM) tâm sự: “Khi đi đá độ rất khác với đá các giải tại CLB. Dù có trọng tài nhưng bọn nó chơi ác lắm, dễ gãy chân, gãy tay. Biết là nguy hiểm vậy nhưng lâu lâu vẫn đi đá 1, 2 trận kiếm tiền về trả tiền phòng. Nếu trung bình một trận thắng thì được 2 - 3 triệu đồng và được ông bầu dẫn đi ăn nhậu thoải mái. Thua thì hôm đó không có tiền, hoặc chỉ hỗ trợ tiền ăn”.

Anh Hưng, một lãnh đội của đội bóng công nhân tại KCN Việt Nam - Singapore cho biết: “Tôi từng xem trận bóng đá giữa đội bóng của các công nhân Nghệ An với câu lạc bộ tại TX.Thủ Dầu Một. Hôm đó nghe nói tiền độ 20 triệu đồng. Mỗi cầu thủ đá thắng sẽ được ít nhất 2 triệu đồng nên ai cũng lao vào bóng như thiêu thân. Bên ngoài, nhiều cổ động viên Nghệ An hăm he trọng tài, đe dọa cầu thủ đội bạn khiến không khí trên sân rất nóng. Chính vì nghĩ đến chuyện kiếm tiền nên một số cầu thủ đã không kiềm chế dẫn đến xô xát. Từ tình huống va chạm, các cầu thủ Nghệ An lao vào tấn công đối phương. Cùng lúc này, cổ động viên Nghệ An cũng lao vào sân dí đánh cầu thủ bên kia khiến khung cảnh náo loạn”.

Kiếm tiền nếu bằng kết quả phân định rõ ràng, trận đấu kết thúc trong không khí thể thao và văn hóa ai lại chẳng muốn. Nhưng chính do trò đỏ đen sân cỏ mà nhiều người đã đánh mất mình.

Mẫu thuẫn trên sân bóng dẫn đến chết người Ngày 17.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Duy Thức (20 tuổi, quê Lâm Đồng) 18 năm tù về tội giết người. Ngày 12.8.2013, Thức và anh Lê Duy Hùng mâu thuẫn trên sân bóng rồi xảy ra đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Trên đường về, Thức bị Hùng chặn đánh nhưng chạy thoát. Đến tối 27.8.2013, phát hiện ra Hùng trên đường, Thức rút dao đâm Hùng thiệt mạng. Lê Nga

Đức Tiến - Công Nguyên

