Đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM bị kẹt tàu lửa

(TNO) Sự cố hiếm gặp xảy ra sáng nay ở chặng 12 giải xe đạp truyền hình TP.HCM từ Quy Nhơn (Bình Định) đi Tuy Hòa (Phú Yên) khi đoàn đua phải dừng lại giữa chừng, nhường đường cho tàu lửa.

Sự cố xảy ra ở thị trấn Chí Thạnh (Tuy An, Phú Yên) khi cách đích gần 40 km. Lúc này đoàn đua chia thành 2 tốp, trong đó tốp dẫn đầu gồm 4 tay đua Lê Anh Dũng (Hà Nội), Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ), Hồ Hoàng Sơn (Thanh Sơn Hóa Nông), Nguyễn Ngọc Tươi (Bến Tre).



Tốp dẫn đầu tạo được khoảng cách thời gian hơn 4 phút so với tốp nhì gồm những tay đua mạnh trong đó có cả áo vàng Nguyễn Minh Việt (Bình Dương). Nếu như tốp đầu vượt chốt đường ray xe lửa ở Chí Thạnh không gặp sự cố vẫn đua bình thường thì tốp 2 lại không may bị kẹt tàu, phải dừng lại hơn 2 phút chờ đoàn tàu đi qua mới đua tiếp.



Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cho biết theo luật xe đạp, nếu gặp những sự cố như kẹt tàu thì vận động viên đành chịu thiệt thòi. Không có chuyện dừng luôn tốp đầu lại chờ xuất phát cùng lúc.



Do 4 tay đua ở tốp đầu không nhiều cơ hội tranh chấp các thứ hạng chung cuộc nên khi về đích, các đội không kiến nghị lên BTC xem xét. Còn nhớ ở Cup truyền hình 2012, tình huống kẹt tàu tương tự xảy ra ở chặng Huế-Đà Nẵng ảnh hưởng lớn đến thành tích của các đội và BTC phải đi đến quyết định trừ thời gian chờ tàu cho những tay đua bị kẹt ở tốp 2.



Trở lại chặng đua hôm nay, các tay đua tiếp tục thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng, nóng và đường xấu, nhiều đá dăm do đang sửa chữa. Dẫu vậy đoàn đua vẫn “cập bến” an toàn tại TP.Tuy Hòa. Sau 2 giờ 35 phút 43 giây tranh tài, Lê Anh Dũng (Hà Nội) cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng.



Thành tích của Anh Dũng không ảnh hưởng đến kết quả tổng sắp sau 12 chặng khi tay đua 18 tuổi Nguyễn Minh Việt xuất sắc bảo vệ áo vàng, Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM) dẫn đầu điểm áo xanh và ê kíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang xếp nhất đồng đội.



Ngày mai diễn ra chặng 13 từ Tuy Hòa (Phú Yên) đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) với lộ trình 131 km.

Thêm một số hình ảnh về chặng đua hôm nay:

Xuất phát trở lại sau khi đoàn tàu đã đi qua Xuất phát trở lại sau khi đoàn tàu đã đi qua Liên tục trong những ngày qua, các tay đua thi đấu trên đường xấu Liên tục trong những ngày qua, các tay đua thi đấu trên đường xấu Lê Anh Dũng giành chiến thắng tại Tuy Hòa​ Lê Anh Dũng giành chiến thắng tại Tuy Hòa​

Hoàng Quỳnh - Khả Hòa