Đoàn đua xe “Về Trường Sơn” lạc đường

Sự cố hy hữu xảy ra hôm qua tại chặng 3 giải xe đạp “Về Trường Sơn” từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh (189 km) khi lực lượng mở đường đưa đoàn đua đi lạc.

Khi bắt đầu vào địa phận TP.Vinh (Nghệ An), tốp đầu được mô tô dẫn đi đúng đường xuyên qua TP. Tốp 2 lại không may khi lực lượng mở đường do nhầm lẫn đã dẫn vòng đi theo đường né TP.Vinh vốn không đúng lộ trình đua.

Điều này khiến tốp sau phải đua dài thêm 10 km và bị bỏ lại rất xa. Sự cố khiến ban trọng tài đi đến quyết định công nhận thành tích của các cua rơ về tốp 2 nhiều hơn tốp đầu 2 phút 30 giây. Đó là khoảng cách giữa 2 tốp trước khi tốp sau bắt đầu... đi lạc.

Đáng tiếc ở tốp đi lạc có cả áo vàng Trịnh Đức Tâm (ADC truyền hình Vĩnh Long) lẫn áo xanh Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp). Tốp đầu với 18 cua rơ đã bứt phá về đích thành công. Có mặt trong tốp này, tuyển thủ QG thi đấu trong màu áo Eximbank TP.HCM Mai Nguyễn Hưng cán đích đầu tiên tại đích đến Hà Tĩnh, đoạt áo vàng của Trịnh Đức Tâm. Thành tích trên giúp anh đoạt luôn áo xanh dành cho tay đua có nước rút tốt nhất.

Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 4 Hà Tĩnh - Đồng Hới (Quảng Bình) dài 150 km.

Hoàng Quỳnh