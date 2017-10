Đoàn thể thao Úc từ chối vào làng Olympic

Làng VĐV ở Olympic Rio được xem có quy mô lớn nhất trong lịch sử Olympic với chi phí xây dựng gần 1,14 tỉ bảng, có tổng cộng 31 tòa nhà, mỗi tòa nhà có 17 tầng cùng nhiều tiện ích công cộng khác như một thành phố thu nhỏ. Đây là nơi ở và sinh hoạt của gần 11.000 VĐV và hơn 6.000 HLV, quan chức của các đoàn thể thao trong thời gian hơn 2 tuần tham gia tranh tài ở Olympic Rio. Tuy nhiên, chỉ gần 10 ngày trước lễ khai mạc trên sân bóng huyền thoại Maracana, đã có nhiều lời than phiền về nơi ăn chốn ở tại làng VĐV.

Đại diện của Ủy ban Olympic Úc sau khi kiểm tra làng VĐV cho biết nơi đây rất không an toàn và chưa sẵn sàng đón các VĐV vào ở. Tại các phòng nghỉ của VĐV (đều là phòng đôi), hầu hết các nhà vệ sinh bị tắc, chưa có điện và đường ống nhiều nơi trên trần nhà rò rỉ nước, có thể gây chập điện, cháy nổ. Các hành lang và cầu thang rất tối tăm vì chưa gắn bóng đèn. Sàn nhà thì rất bẩn… Trưởng đoàn thể thao Úc, bà Kitty Chiller cho biết sẽ phản ánh vấn đề này lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), thậm chí là mỗi ngày nếu có thêm sự cố xảy ra.

Từ đầu tuần này, hầu hết các đoàn thể thao sẽ đến TP.Rio, Brazil để chuẩn bị thi đấu. Tuy nhiên, ngoài Úc, các đoàn thể thao New Zealand, Liên hiệp Anh rồi mới nhất có thêm đoàn Mỹ và Ý cũng than phiền và giờ cũng phải lo kiếm khách sạn ở tạm để chờ Ban tổ chức Olympic Rio huy động một lực lượng lớn công nhân làm vệ sinh và khắc phục các sự cố ở làng VĐV.

tin liên quan Olympic 2016: VĐV Việt Nam không được tự ý dùng thuốc bừa bãi Thông tin đoàn thể thao Nga gặp rắc rối trước thềm Olympic Brazil do VĐV điền kinh nước này dùng doping chính là bài học để các nhà quản lý, huấn luyện viên, vận động viên VN tránh xa các chất bị cấm trong thể thao. Phản ứng lại các phàn nàn từ đoàn thể thao Úc, Thị trưởng TP.Rio de Janeiro Eduardo Paes nói: "Làng Olympic Rio đẹp và có chất lượng không thua kém gì ở Sydney (nơi tổ chức Olympic 2000). Tuy có vài sự cố nhỏ xảy ra, nhưng chúng tôi đang làm hết sức để khắc phục sớm nhất. Tôi bảo đảm rằng các đoàn trong thời gian tới sẽ như đang ở nhà mình". Ông Paes cũng nói vui, sẽ đặt ở trước khu nhà ở của đoàn Úc tại làng VĐV một con kangaroo "để họ có cảm giác như ở nhà". Dù vậy, phát ngôn viên của đoàn Úc Mike Tancred đáp trả: "Chúng tôi không cần kangaroo, chúng tôi cần thợ sửa ống nước và công nhân vệ sinh để khắc phục các sự cố ở làng VĐV càng sớm càng tốt".

Tại làng VĐV, hiện công tác an ninh cũng nâng cao với 2 vòng kiểm tra. Tất cả mọi người khi ra vào đều phải trải qua kiểm tra toàn bộ, kể cả túi xách và hành lý. Nước chủ nhà Brazil đã tăng cường an ninh bảo vệ Olympic với tổng cộng hơn 85.000 cảnh sát và binh lính, số lượng này nhiều hơn gấp đôi so với ở Olympic 2012 tại London.

