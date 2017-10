Độc chiêu gian lận thể thao: Nước tiểu chảy từ... nách của Michel Pollentier

Độc chiêu leo núi của Jean Robic Cua rơ Jean Robic vốn được xem là một trong những huyền thoại của làng xe đạp Pháp khi từng chiến thắng Tour de France năm 1947. Trong sự nghiệp, ông được mệnh danh là vua leo núi do luôn vượt qua những đồi dốc với thời gian đáng kinh ngạc dù tầm vóc và cân nặng hết sức nhỏ bé (cao 1,61 m, nặng 60 kg). Tuy nhiên, đến Tour de France 1953, độc chiêu giúp Robic làm nên thành tích siêu leo núi đã bị phát hiện. Theo điều tra của BTC Tour de France năm ấy, trước chặng đua đồi dốc, Robic gom nhiều chai nước của đồng đội rồi đổ đầy chì và thủy ngân để giúp ông đổ dốc nhanh bất thường do trọng lượng chiếc xe nặng hơn. Thật không may, vì quá ham hố tạo nên kỳ tích, chiếc xe của Robic đổ dốc quá nhanh nên lao khỏi đường đua khiến ông bị vỡ xương sọ buộc phải bỏ cuộc.