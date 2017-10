Độc cô cầu bại của võ thuật Việt Nam: Suýt bỏ mạng vì bị trả thù

Bị đánh gãy chân trong đêm

Đầu thập niên 1960, nghe võ sư Lưu Lẽ nổi danh ở An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hạ nhiều võ sĩ tên tuổi nên ông Long tìm đến thách đấu. Võ sư Lưu Lẽ xuất thân từ làng võ An Thái (TX.An Nhơn, Bình Định), mở võ đường ở An Khê. “Võ sư Lưu Lẽ lúc đó đã thành danh, lớn tuổi hơn tôi, thời gian thượng đài nhiều hơn nên khi nhận lời thách đấu của tôi thì tỏ vẻ coi thường, thậm chí còn tự ái. Tức khí, tôi tuyên bố sẽ hạ đo ván ông Lẽ trong hiệp đấu thứ 2 (mỗi trận có 3 hiệp). Hai bên ký giao kèo sinh tử, trận thượng đài diễn ra nhân dịp lễ khánh thành Nhà hát Quang Trung (ở An Khê). Sau hiệp đầu thăm dò đối phương, tôi đã đánh nốc ao võ sư Lưu Lẽ trong hiệp đấu thứ 2”, ông Long kể.

Sau trận thua này, võ sư Lưu Lẽ mời võ sư Hà Trọng Sơn (có biệt danh Hùm xám miền Nam) về nhà luyện tập, chờ ngày tái đấu phục thù. Một năm sau, Nhà hát Hoa Mộc Lan ở tỉnh Kon Tum mở võ đài, võ sư Lưu Lẽ gặp lại ông Phi Long liền thách đấu. “Lúc đó tôi biết rõ khả năng của cả hai, nếu có đánh lại lần nữa thì Lưu Lẽ cũng sẽ thất bại nên tôi khuyên rất chân tình. Nhưng võ sư Lưu Lẽ không tin, cho rằng tôi coi thường ông ta nên càng tức khí, quyết tâm đánh. Tôi cảnh báo sẽ đánh nốc ao Lưu Lẽ trong hiệp 1. Đúng y như rằng, khi thượng đài chưa hết hiệp 1 thì Lưu Lẽ đã dính đòn của tôi, không thể thi đấu được nữa”, võ sư Phi Long nói.

Thời gian sau, võ sư Phi Long có quen một cô gái xinh đẹp, làm nghề thợ may tên Hường ở gần cầu Cây Trâm (TX.An Khê). Biết được chuyện này, võ sư Lưu Lẽ dẫn học trò mai phục trên đường đánh ông Long để trả thù. Một đêm, khi ông Long từ nhà bà Hường đi ra thì bị thầy trò Lưu Lẽ phục kích, cầm gậy chặn đánh. Ông Long ngã xuống đường vẫn tiếp tục bị đá, bị ăn gậy vào người. Lính quân đội Sài Gòn đóng ở đồn gần đó nghe tiếng động, bắn súng chỉ thiên nên thầy trò Lưu Lẽ mới bỏ đi. Nhờ đó, ông Long thoát chết nhưng mình mẩy bầm dập, chân trái bị gãy phải điều trị rất lâu. Mãi 5 năm sau, võ sư Lưu Lẽ mới nhờ người đánh tiếng xin lỗi võ sư Phi Long và nhiều năm sau đó, hai người mới giải hòa, xóa hết mọi thù hận.

Đòn thù hiểm độc

Võ sư Phi Long kể, trong cuộc đời mình, người mà ông hận nhất là võ sĩ Diệp Minh Lai, người gốc Tàu. Trong trận thượng đài tại Trường hát Sùng Nhơn (ở Quy Nhơn), ông Long hạ Diệp Minh Lai đo ván. Sau đó, Diệp Minh Lai tìm ông Long kết bạn, một thời gian sau thì chơi với nhau thân thiết.

Một đêm, Diệp Minh Lai dẫn ông Long đi nhậu tại Quy Nhơn cho đến khi say rồi gọi đàn em chở đến chỗ vắng, đánh cho đến khi ông Long nằm bất động mới thôi. Tưởng ông Long đã chết, nhóm người của ông Lai chở đến bãi rác của lính Mỹ ở cầu Sông Ngang (ngoại thành Quy Nhơn) để vứt xác. Ông Long nằm bất động đến gần sáng mới tỉnh dậy nhưng toàn thân ê ẩm. Nhờ biết nghề đông y, ông Long bẻ đọt dứa ven suối ăn để phục hồi sức khỏe rồi lê lết về nhà một học trò gần đó. Lòng đầy uất hận, ông Long tự kê đơn, bí mật dưỡng thương chờ ngày trả thù.

Khi sức khỏe vừa phục hồi, ông Long lập tức huy động đàn em, đệ tử tìm kiếm Diệp Minh Lai để trả thù. Một hôm, nghe báo ông Lai ngồi ở một quán cà phê, ông Long đi đến để “nói chuyện”. Khi ông Long vừa bước vào quán thì Diệp Minh Lai và nhóm đàn em phát hiện, dùng dao chém tới tấp rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện trường để lại là 17 vết chém trên bờ tường. Từ đó, ông Lai bỏ đi biệt xứ.

Biết ông Lai chuyên hành nghề bán cần sa cho lính Mỹ đóng ở miền Nam, ông Long lặn lội khắp những nơi có trại lính Mỹ, từ miền Trung cho đến miền Nam, Tây nguyên... để tìm. Cuối cùng, ông Long nghe được thông tin Diệp Minh Lai đang lẩn tránh ở gần trại Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau một thời gian cho đệ tử theo dõi, ông Long biết Diệp Minh Lai có thói quen mỗi ngày đều đến một quán cà phê vào thời điểm cố định, ngồi một mình trên gác... Một hôm, ông Long đến trước, ngồi chờ cho đến khi nghe bước chân ông Lai lên cầu thang thì nhảy ra chặn đường. Ông Lai chưa kịp quay đầu chạy thì đã dính một cú đá của ông Long lăn xuống đất. Ông Long nhảy xuống định tấn công tiếp nhưng ông Lai đã nằm bất động.

“Sau đêm bị Lưu Lẽ đánh, mỗi lần có lễ hội Đống Đa ở Tây Sơn, học trò và đàn em của tôi đi tìm ông ta cắt gân chân để trả thù cho tôi. Nhưng ông ta biết lỗi, dù rất giận nhưng tôi bỏ qua được. Còn Diệp Minh Lai thì tôi hận, cách sống đầy âm mưu đó không giống người học võ, chẳng có tinh thần thượng võ gì cả”, ông Long nói.

Hoàng Trọng - Bích Thu