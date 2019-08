“Độc cô cầu bại” Duy Nhất đánh tại ONE Championship

Chiều hôm qua (14.8), ONE Championship™ (ONE), vừa chính thức công bố sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và được truyền hình trực tiếp đến nhiều quốc gia trên thế giới đó lạ sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH. Sự kiện này vừa được Việt Nam cấp phép và sẽ diễn ra vào ngày 6.9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Tham dự giải đấu võ thuật đẳng cấp này có sự góp mặt của các võ sỹ Việt Nam là Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Thanh Tùng. Võ sĩ Muay Thai người Anh gốc Việt Michael Phạm cũng đã được lên lịch thi đấu . Đáng tiếc ở sự kiện lần đầu tổ chức tại Việt Nam vắng mặt võ sỹ Bi Nguyễn do đối thủ của cô chưa xác nhận thi đấu.