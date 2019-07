” Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất hạ knock-out võ sĩ vừa thắng ĐKVĐ thế giới

Nhập cuộc vào trận đấu rất tự tin Duy Nhất đã chủ động tấn công ngay từ ban đầu bằng những đòn đấm , đá trụ trúng điểm và thắng hiệp 1 với tỉ số 10-9. Bước sang hiệp 2 với lợi thế thắng điểm trước Duy Nhất tiếp tục áp đảo và đối thủ liên tục bị trúng nhiều đòn cùi chỏ tét mặt chảy máu. Bác sỹ đội Thụy Điển đã xin dừng trận đấu và sau đó HLV đội Thụy Điển đã xin thua

Duy Nhất được "làm nóng" trước trận đấu Bảo Long

Có thể nói đây là chiến thắng vô cùng ý nghĩa và rất thuyết phục của Duy Nhất. HLV Giáp Trung Thang từ Bangkok cho biết “Trận đấu đã thu hút lượng khán giả rất đông kể cả cổ động viên của Thái Lan vì lý do võ sĩ Kim Falk của Thụy Điển chính là người đã chơi xuất sắc loại võ sĩ đương kim vô địch thế giới của Thái Lan là Prawit Chilnak ở vòng trước. Do vậy khi đối đầu với võ sĩ to cao này đến từ châu Âu rõ ràng là bất lợi không nhỏ cho Duy Nhất

Thế nhưng từ ban huấn luyện cho đến từng thành viên của đội đã khích lệ, động viên Duy Nhất phát huy những cú đánh sở trường hệt như từng thắng võ sĩ người Kyrgyzstan trước đó là ra đòn thấp nhưng di chuyền đánh nhanh ở 2 bên , đặc biệt là áp sát tung những cù cùi chỏ phải phát huy tối đa ở cự ly gần khiến cho đối thủ không thể thực hiện được những quả đánh mạnh và nhanh”

Anh tràn đầy tự tin Bảo Long

Bản thân Duy Nhất cũng đã theo dõi trận võ sĩ Thụy Điển này thắng võ sĩ người Thái nên đã quan sát và rút kinh nghiệm đưa ra cách chơi phù hợp. Vừa chấp hành chỉ đạo của BHL vừa sáng tạo bằng kinh nghiệm trận mạc dày dặn và quan trọng là bản lĩnh thể hiện rất nhịp nhàng của mình. Chiến thắng này đưa Duy Nhất vào tứ kết sẽ gặp võ sĩ Jordan